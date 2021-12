La U13 masculina de Rocamora subcampeona provincial

La U13 masculina repleta de alegrías obtuvo el subcampeonato provincial de la categoría que organiza la Federación Entrerriana de Basquetbol tras perder con Atlético Tala por 81-78. El arduo y paciente trabajo con los gurises obtuvo sus frutos, al coronar el camino realizado durante el año con la posibilidad de jugar la final provincial.

Rocamora disputó otra gran final de la Liga Provincial U13 Masculina. Esta vez fue el subcampeón de La Liga, tras caer en la final ante Atlético Tala por 81 a 78 en un emocionante partido. Los Rojitos pagaron caro la falta de altura (el equipo más bajo de la competencia) y no pudieron quebrar el juego. «Atlético Tala apostó mucho al juego interno, a nosotros nos faltó sustituir esa condición para poder contrarrestarlo. Luchamos hasta lo último, llegamos a ganarlo por seis puntos pero no pudimos quebrar el partido, ellos también tienen buenos jugadore. Nos quedó ese sabor amargo de perder por tres puntos en un partido que podía haber sido para cualquiera» manifestó Joaquín Díaz, entrenador del equipo.

Los conducidos por Joaquín Díaz hicieron un trayecto impecable para la llegar a la final Copa de Oro, entre 32 equipos y sin perder ni un juego, solamente con el Campeón Atlético Rosario del Tala. » Los Chicos jugaron ante un gran marco de público, prácticamente a cancha llena. No es normal para chicos de esta edad jugar en ese ambiente y ellos lo disfrutaron un montón, la pasaron de diez. Fuimos muy bien atendidos por Díaz.

Mas allá de un resultado, que no deja ser importante en un deporte competitivo y colectivo como lo es el básquet, la identidad no es algo que se genere de un día para el otro, conlleva esfuerzo, perseverancia y voluntad de todas las partes implicadas en el juego y puede tardar meses o años en lograrse. En Rocamora el trabajo comienza desde su semillero, lo cual no es nada sencillo porque requiere una gran cantidad de personas involucradas, entrenadores, dirigentes y padres de distintas ramas para llevar adelante esto, que reflejará sus frutos años después. La formación de jugadores es una de las principales preocupaciones del club.

Por último, Joaquín dijo: «Seguiremos trabajando y apostando a los fundamentos técnicos, a la disciplina del grupo, a construir lazos humanos y formar el equipo. Agradezco a todos mis compañeros y al grupo de padres que estuvieron muy atentos a todo».