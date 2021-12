“La Tadea Jordán” tuvo su merecido homenaje a cien años de su fundación

La Escuela Municipal arribó a sus cien años y la comunidad educativa celebró este momento como debía hacerlo: momentos de alegría y emociones se vivieron este viernes en su sede.

El aniversario de la Escuela Municipal Tadea Jordán fue el pasado 9 de mayo, pero la pandemia jugó una mala pasada. Acertadamente las autoridades postergaron las celebraciones para este viernes 3 de diciembre. Exactamente a las 20.30 dio comienzo la ceremonia, que brilló durante su realización. No es para menos, la Escuela arribó a su primer “centenario” y allí se dieron cita todas las personas involucradas de una y otra manera con el establecimiento. El acto fue presidido por el Presidente Municipal Dr. Martín Oliva y puede apreciarse en el canal oficial de YouTube de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

La jornada comenzó a las 9 de la mañana en el Cristo Redentor situado frente al Cementerio municipal. Allí autoridades y allegados a la Escuela, concurrieron para rendirle homenaje al personal fallecido, momento en el que se depositó una ofrenda y un minuto de silencio en su memoria.

A las 20.30 con la presencia de autoridades del Ejecutivo municipal, del Concejo Deliberante, maestras y docentes de los Centros de Desarrollo de la Niñez, autoridades de las fuerzas de Seguridad, autoridades del Sindicato Municipal y personal de la Escuela, se realizó el acto central que tuvo como protagonistas a las alumnas, ex alumnas, docentes, ex docentes, directivos y ex directivos.

Se escucharon inicialmente, palabras de la alumna Nahiara Bassi, quien perteneciente al colectivo LGBTIQ+, tuvo palabras de agradecimiento para con la institución por el apoyo y acompañamiento incondicional que le dieron en este tiempo. “Es un mimo al corazón. Y hoy solo quiero agradecer por este derecho de capacitarnos que durante tanto tiempo se nos negó. Tenemos profesoras que ponen todo su corazón para enseñarnos, con el mismo amor que las identifica. Conocimos compañeras magníficas”.

Por su parte, la Directora del Establecimiento, Lucrecia Celoné habló de los momentos que surgen en el seno de la Escuela, en el que las mujeres se sienten contenidas, “Se crea un círculo de mujeres que se ayudan día a día. Tenemos una demanda que crece con el correr del tiempo y hoy tenemos solo palabras de agradecimiento para nuestras autoridades que nos siguen acompañando” destacó Celoné.

Finalmente, el Presidente Municipal, remarcó el orgullo que se siente al decir que Concepción del Uruguay se encuentra atravesada por la Educación. Realizó un recorrido por la historia, por los logros de la ciudad y por las características que la destacan ante otras localidades.

“La educación tiene que estar en nuestras venas. Es algo que nos identifica y mucho, ante otras localidades. Tenemos dos facultades de medicina, hemos otorgado becas estímulo a la investigación, tenemos 4 universidades y somos la cuna de la organización nacional. Parte de la cuna del normalismo nace acá. Por eso estamos orgullosos de nuestra Tadea Jordán. Todos nos sentimos orgullosos de lo que somos como ciudad y de vivir en La Histórica. Feliz cumpleaños querida Tadea Jordán” subrayó Oliva.

Siguieron los presentes, el corte de la torta, el cumpleaños feliz y el descubrimiento de la placa del Centenario. Además, el Intendente donó a la institución, un cuadro pintado por la artista y arquitecta Carina Amarillo, que destaca el esfuerzo de la mujer por capacitarse, mostrándose en la obra, parte de los telares que tanto identifican a la Institución.