La diputada Antola sobre los dichos de Osuna: irresponsabilidad es no dialogar

Marcela Antola, diputada Nacional del Bloque Evolución Radical JxC, respondió a los dichos de la diputada Blanca Osuna: “habla de “irresponsabilidad de Cambiemos” ante la votación en rechazo al Presupuesto 2022, cuando lo más irresponsable sería continuar permitiendo al kirchnerismo los atropellos, prepotencia, ninguneos y arbitrariedades constantes cuando debe moverse hacia el consenso sobre bases serias, responsables y reales”.

En este sentido, expresó “Irresponsabilidad sería dejar que la escribanía privada siga su curso, en contra de los intereses de la ciudadanía que ya dio un claro mensaje en las urnas. Y eso estamos defendiendo, no es irresponsabilidad, justamente es evitar que el oficialismo se imponga una vez más sin escuchar a los bloques, que lisa y llanamente es hacer oídos sordos a las necesidades urgentes del pueblo. Somos una unidad, guste o no, no nos une sólo la idea de votar en contra por deporte, y es desde las diferencias donde se construye cuando el fin es mejorar la calidad de vida de cada argentino”.

Por otra parte, agregó “ Irresponsable sería votar a favor de proyecciones macroeconómicas inconsistentes, de bajas de subsidios incongruentes con la inflación y tipo de cambio, sin ningún programa anunciado de cómo se van a implementar, sin un plan sobre lineamientos del acuerdo del FMI. Irresponsable sería compartir la prórroga de facultades extraordinarias para el presidente y los aumentos de impuestos que pretendían, cuando hay una crisis tremenda y aún más exacerbada por la pandemia”.

Para finalizar, la diputada Marcela Antola reafirmó:

“La irresponsabilidad es no gobernar de cara al ciudadano y por eso Juntos por el Cambio votamos en rechazo a este presupuesto. Por eso, la irresponsabilidad es no dialogar”.