Fue inhumado: El CAER se reunió en La Histórica con los fiscales y la familia del abogado asesinado por sicarios

Tal como se informara en nota aparte, este jueves se suspendió la audiencia de cesura por el juicio contra seis acusados del crimen del ingeniero Pascual Viollaz de Villa Elisa, a raíz de la muerte del doctor José Pedro Peluffo, defensor de cuatro de los enjuiciados, los que debieron nombrar nuevos representantes legales para sus respectivas defensas. Más allá de esto en horas de la tarde, tras ser sometido a autopsia, fue sepultado el cuerpo del abogado, viviéndose visibles escenas de dolor.

Reuniones

Tras la frustrada audiencia de Cesura pospuesta hasta la semana próxima, los fiscales de Concepción del Uruguay, doctora Gabriela Seró responsable de la IPP por el homicidio del letrado y el coordinador, doctor Fernando Lombardi, se reunieron con el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), Alejandro Canavesio, que viajó a Concepción del Uruguay para interiorizase del caso y el avance de la investigación, así como para reunirse con los familiares del doctor Peluffo y ponerse a disposición.

se acercó a la sede del Colegio de Abogados en calle Moreno, donde pudimos dialogar con Canavesio, quien acompañado por la doctora Mónica Noelia Regisse (titilar del Colegio en La Histórica) se refirió a lo tratado con las autoridades judiciales locales.

“Básicamente estamos muy conmocionados por las características del hecho, que nos sacudió en un principio y nos dejó muy doloridos por el desenlace final. Desde la Comisión Directiva, venimos trabajando por los derechos del abogado en el ejercicio de la profesión. Es decir que nosotros no tenemos que identificarnos con nuestros clientes, simplemente nosotros estamos defendiendo sus intereses y lamentablemente, muchas veces se malentiende cual es la función del abogado. Por eso la reivindicación y la bandera por sobre todas las cosas”, resaltó el funcionario.

Respecto al suceso en sí mismo, Canavesio señaló que fue informado de que este es el segundo crimen de un abogado en Concepción del Uruguay, ya que hace unos 35 años se produjo el homicidio de una profesional de leyes a manos de un cliente.

“Estamos ante un delito grave, no solo porque se atacó a una persona, sino que además fue el ejercicio de la profesión. Hechos de estas características no deben ocurrir, más allá de no conocerse hasta ahora cuales fueron los motivos reales”, afirmó.

Respecto a lo realizado en los Tribunales de La Histórica, dijo “Hemos estado reunidos con el coordinador de fiscales, doctor Lombardi y la fiscal de la causa, doctora Gabriela Seró, que sin darnos detalles del eje de la investigación, vemos que robo no fue y ellos mismos descartan pero siguen otras líneas de investigación y de esa manera encaminaran la causa”.

Representar a la familia

El doctor Canavesio dijo que están evaluando ser parte y para eso esperaban reunirse con la familia de doctor Peluffo y de esa manera ponerse a disposición y analizar desde el punto de vista jurídico los más conveniente.

“La fiscal dijo que están dispuestos a que podamos participar y ver los pasos que se van dando. Fuimos muy bien atendidos y observamos una muy buena predisposición, ya sea de la fiscal, como del coordinador, lo que nos da cierta seguridad. Queremos el esclarecimiento rápido del hecho y por esos nos pusimos a disposición de la viuda y su familia para además allanarle todo lo que se pueda para aliviar este difícil momento”, resaltó.

En relación a los elementos con los que cuenta la fiscal, destacó que no quisieron detalles por el momento y a la espera de ser parte, por lo que quieren ser celosos en la investigación, para evitar entorpecimientos o malas interpretaciones.

“Queremos que la comunidad diferencie lo que es la actividad que desarrolla un abogado por su cliente y por esa seguridad jurídica que todos queremos y el ser parte del conflicto. Son cosas distintas y el derecho a la defensa es un derecho de seguridad constitucional y por eso es parte del ejercicio de la profesión”, finalizó.

Allanamientos

Como se adelantara en 03442, con mandamientos emitidos por el Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Melisa Ríos tramitados por la fiscalía en turno de la doctora Gabriela Seró, se allanaron tres lugares en relación al crimen del doctor Peluffo.

En estos lugares se produjo el secuestro de un automóvil, telefonía celular, indumentaria y demás elementos de interés para la causa. Así también se trasladaron a sede policial a tres personas para su correcta identificación.

Continuándose con las actuaciones correspondientes a los fines del esclarecimiento de tan lamentable hecho.