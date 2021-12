Información de la ciudad de Colón

Se intensifica en Colón la fumigación para el control de mosquitos: A partir de esta semana la Municipalidad de Colón intensifica las tareas de fumigación que ya se venían realizando, incorporando un sistema de microgota para complementar el trabajo con el equipo municipal de termoniebla.

Al respecto, el director de Ambiente Roberto Bergara comentó que se contrataron los servicios del Ingeniero Bioquímico Mariano Kurowski, reconocido profesional en la provincia de Entre Ríos.

“Contratamos este sistema de fumigación con microgota, para hacer una tarea complementaria a la que veníamos haciendo de termoniebla, además estamos colocando larvicidas en cunetas y haciendo limpieza para bajar la población de mosquitos adultos” señaló Roberto Bergara.

Por su parte Mariano Kurowski explicó que se utiliza un equipo Martiniani que genera gotas de ultra bajo volumen, lo que permite “generar mucha cantidad de gotas para encontrar al mosquito en vuelo”.

Este equipo se maneja por control remoto desde el vehículo, “de tal manera que podemos manejar la situación de presencia de público cortando la salida del líquido”.

Los productos a utilizar serán alternativos, haciéndolo en dos etapas, trabajando en horarios donde el mosquito está presente.

“Vamos a trabajar en un horario nocturno de las 4 hasta las 8 AM que vamos a utilizar un producto que es emulsionable específicamente formulado para mosquitos”.

“Luego tenemos una fumigación vespertina, desde las 20,30 hasta las 1 AM, en esos horarios vamos a utilizar un producto que es tefloable, es un polvo suspendido en agua, que también es para los mosquitos, lo que tiene en este caso es que es absolutamente inodoro, no tiene ningún tipo de reacción hacia las personas, como piretroide no es nocivo para nosotros ni los animales de sangre caliente en general” sostuvo el profesional.

Integrantes del Colón Rugby Club fueron recibidos por el intendente: El presidente municipal, junto al Director de Deportes Leonardo Hellmers, recibió al Colón Rugby Club consagrado hace pocos días como equipo campeón del Torneo Entrerriano de Rugby de Desarrollo. José Luis Walser les brindó un reconocimiento por los logros obtenidos durante el año.

El intendente aprovechó la oportunidad para felicitar al plantel, al equipo deportivo y a las autoridades del club por el objetivo alcanzado desde lo individual a lo colectivo. El equipo dirigido por Sergio “Checho” Giacomozzi alcanzó su tercer título oficial, el primero desde la unificación de categorías, luego de haberse consagrado anteriormente en 2016 y 2018 en la Zona Promoción. A su vez, el mandatario remarcó la importancia que tienen estos espacios a la hora de acompañar a grandes y chicos mediante el deporte y la gran tarea que lleva adelante el club con responsabilidad, diálogo y compromiso.

La reunión se dio a modo de balance en el que el intendente y la cúpula de la institución colonense realizaron un diagnóstico de un año muy positivo en el que se lograron grandes resultados, consecuencia de una tarea diaria constante de disciplina y entrenamiento con cada uno de los chicos que integran el club. El equipo deportivo se mostró feliz del recibimiento por parte de las autoridades locales, resaltando el apoyo que brinda la Municipalidad frente a la labor constante que realiza la entidad. A su vez, el intendente reflexionó sobre lo fundamental del recomponer el tejido social con el contacto directo y permanente con las instituciones, logrando que éstas se desarrollen y «sepan que tienen una administración dispuesta a acompañar y colaborar en lo que necesiten».

El director técnico del equipo campeón mencionó que «estamos agradecidos por la invitación. Además del campeonato, hemos sido reconocidos por los medios de Paraná y por dirigentes, en mí caso como mejor entrenador del Torneo». Analía Fabre, Presidenta de Colón Rugby Club, explicó por su parte que también fue reconocida como «Dirigente del Año» y agregó: «agradecidos y muy felices por los logros deportivos del club obtenidos a lo largo del año y por todo lo que estamos trabajando también».

Por último, Sebastián Bonvín cuenta que fue elegido como «mejor jugador, elegido por todos los entrenadores de la provincia. Muy contento por todo el año que hemos metido, por lo que estamos creciendo y muy felices por todo y ojalá que siga creciendo así».