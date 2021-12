Información de Caseros

1) FIRMA DE CONVENIO ENTRE FESTRAM Y LA MUNICIPALIDAD DE CASEROS

En el día de ayer se firmó un convenio entre FESTRAM (FEDERACIÓN ENTRERRIANA DE SINDICATOS DE TRABAJADORES MUNICIPALES), la ASOCIACIÓN de TRABAJADORES CENTRO (que tienen en trámite personería gremial) y la Municipalidad de Caseros, por el cual a los trabajadores municipales que se asocien a la ASOC. TRABAJADORES DE CENTRO se les realizará el descuento de ley en sus respectivos sueldos para ser transferidos al sindicato accediendo así a los beneficios especiales otorgados por esa asociación; éste descuento será previa solicitud por escrito de los empleados y el municipio actuará como agente de retención.

2) ENCUENTRO ENTRE EL ÁREA NAF MUNICIPAL Y LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL COPNAF

El pasado martes 07 de diciembre se llevó a cabo un encuentro entre el Área NAF (Niñez, Adolescencia y Familia) de la Municipalidad de Caseros y la Coordinación Departamental COPNAF. El objetivo del mismo ha sido dialogar sobre las principales intervenciones llevadas a cabo por el organismo municipal, a lo largo del presente año; como así también acerca de las actuaciones diarias del equipo técnico.

Se agradece la visita de la Coordinación Departamental, así como las orientaciones y/o lineamientos de acción brindados a lo largo de este año.

3) SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS BOLSONES ALIMENTARIOS

El Área de Salud y Acción Social ayer jueves 9 de diciembre, en horas de la mañana, ha realizado la entrega de los bolsones alimentarios, correspondiente al mes en curso. El próximo jueves 16 de diciembre se estarán entregando a todos los beneficiarios de las ayudas alimentarias, bolsones con productos navideños.

La entrega se realizará en las oficinas de dicha Área en el horario de 09:00 a 10:00.

4) SE VIENE LA FERIA NAVIDEÑA

El día domingo 19 de diciembre, desde las 16:30 horas, en el predio del ferrocarril se llevará a cabo la feria navideña donde contaremos con la presencia de Papa Noel que estará recibiendo las cartitas de las niñas y niños que quieran acercarse, charlar con él y tomarse una fotografía.

Además contaremos con la exposición de los artesanos y emprendedores locales; y la muestra del taller de Arte “Numa Constantina”.

Los esperamos para compartir y disfrutar de una tarde al aire libre!!!

5) SEGUIMOS CON MÁS OBRAS EN CASEROS

Seguimos avanzando en la construcción de cordones cunetas. Actualmente se está trabajando sobre calle 22 entre 23 y 25 (lado sur). En tanto en calle 27 entre 22 y 26 (lado oeste), se ha finalizado con la construcción.

De esta manera seguimos trabajando para brindarle cada día mejores servicios a cada uno de nuestros vecinos.

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS

Seguimos avanzando con la construcción de veredas, en este momento dicha obra se está llevando a cabo en calle 8 entre 23 y 19 lado (ambos laterales).

En 29 bis entre 4 y 2 (lado este) se ha finalizado con la construcción y se ha comenzado con los trabajos de remoción de suelo en el lado Oeste. En tanto en calle 6 entre 23 y 19 se ha finalizado con estos trabajos en ambos laterales. De esta manera seguimos brindando mayor seguridad y comodidad para los peatones.

6) SERVICIO DE ENFERMERÍA MUNICIPAL Y ATENCIÓN MÉDICA

Se recuerda a toda la comunidad los horarios del servicio de enfermería que cubre la Municipalidad de Caseros, para este fin de semana: sábado 11 y domingo 12 de diciembre:

Por la mañana de 08:00 a 12:00 horas. Por la tarde de 16:00 a 20:00 horas. Además, les recordamos que el número de teléfono para contactarse con dicho servicio es el 3442/ 15514002.

Por otra parte, se informa que la atención del Dr. Urtarán, médico clínico con especialización en cardiología, este fin de semana será el día sábado 11 de diciembre de 09:00 a 11:00 horas y domingo 12 de diciembre de 15:00 a 18:00 horas.

AMBULANCIA MUNICIPAL: LÍNEA TELEFÓNICA

La Municipalidad de Caseros informa a toda la comunidad, que el servicio de ambulancia Municipal cuenta momentáneamente con solo una línea telefónica, ante cualquier emergencia deben comunicarse al (3442) 15514000.

Se solicita no enviar mensaje de texto ni whatsapp, dados que estas vías de comunicación suelen no ser seguras. No comprometa al personal a cargo de este servicio.

7) SE ENCUENTRAN PARA RETIRAR LAS BOLETAS DEL IMPUESTO RURAL, URBANO Y EMBARCACIONES

En la Oficina de Catastro Municipal se encuentran para retirar las boletas correspondientes al 4° Anticipo del Impuesto Rural y 5º Anticipo del Impuesto Urbano, cuyas primeras fechas de vencimiento comienzan a regir el próximo lunes 13 de diciembre.

Para retirar las boletas es indispensable presentarse con el Número de Partida correspondiente.

También se informa que se encuentran para retirar el único anticipo del Impuesto a las embarcaciones, cuya fecha de vencimiento comienza a regir el día viernes 17 de diciembre. El horario de atención es de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas.