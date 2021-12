Iba con un plasma de 40 pulgadas al hombro y lo interceptó la Policía

Aproximadamente a las 20:30 horas, se recepciona un llamado telefónico a la sala de Comando Radioeléctrico, informando que en la intersección de calles Despertar del Obrero y Pueblos Libres se encontraría un sujeto transportando un “televisor robado”. Por este motivo personal policial dependiente de Comisaria Cuarta fue al lugar, donde sorprendió a un joven de 18 años, que tenía en su poder un televisor plasma de 40”, marca Sony.

All consultarle por la procedencia del elemento, el sujeto no supo dar explicaciones concretas al respecto, además de no tener con sigo ningún tipo de documentación que acredite su propiedad.

Informando lo acontecido a la Fiscalía a cargo de la Dra. María Occhi, quien dispuso el secuestro del televisor en el macro del inicio de una causa para establecer su real propiedad y procedencia, además que el joven sea trasladado a sede policial para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa.