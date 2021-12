Homenaje a Polo Santini

Este sábado 11 de diciembre, llegó a Villa Elisa, Alberto Santini, “Polo”, un apasionado de los trenes, que tiene 91 años y reside en la ciudad de La Paz. El Ferroclub y su gente, fue a visitarlo y conocerlo, el pasado 18 de octubre. Ese mismo día, Polo, obsequió un artefacto al Ferroclub, que buscaba sin poder conseguir desde su fundación. El silbato de vapor-de él se trata- es una de las tantas reliquias que posee en su casa-taller, que no por casualidad, esta a una cuadra de lo que fue la estación ferroviaria de La Paz hasta 1968.

Con el nuevo silbato, la locomotora del Ferroclub, que tiene la forma de una vaporera, tiene un motivo valedero para presentarse en cada encuentro ferroviario. El sonido especial que emite, no es comparable con ninguna de las bocinas eléctricas probadas. Tampoco, los inventos intentados, lograron la sonoridad parecida, y mucho menos la potencia.

El vapor eran los hp y la presión que movía toneladas, y la bocina funcionaba con la presión de la caldera. Un alambre horizontal al ras del techo de la cabina, alentaba al brazo del maquinista a empujar hacia abajo y dejar aturdidos a los tripulantes de las enormes y calurosas maquinas a vapor, alertando a kilómetros de la llegada del tren.

El Ferroclub, ante tamaño logro obtenido gratis de un fabricante de locomotoras y artilugios varios para uso ferroviario, no pudo menos que homenajearlo, plantando u árbol en su honor, descubriendo una placa que el mismo autografió y dejarlo pasear en tren, haciendo sonar el silbato. Para el Ferroclub, el silbato donado, cambio la manera de parecer de la locomotora Drewry de 1928.

EL ARBOL DE POLO

La especie plantada es un ejemplar de Alcanforero, donado por la Municipalidad de Villa Elisa. El Ferroclub, tiene como costumbre, en cada cumpleaños, de alguien ligado al presente o pasado del ferrocarril, plantar una especie, en el lugar que tuvieron los paraísos originales de la fundación del ramal.

LA PLACA DE POLO

Es la primera que entrega el Ferroclub a una persona. De diseño sencillo y económico dice:

“HOMENAJE A “Polo” SANTINI EN VILLA ELISA

Por tu historia de vida ferroviaria y tu decisión de dar todo por los trenes. Por la locomotora a vapor construida con tus manos. Por ofrecer hacerte cargo del ramal La Paz-San Jaime para evitar que lo cierren. Por tu donación a nuestra entidad.

Porque al ferrocarril Argentino le falto gente como vos para evitar su destrucción.

El Ferroclub de Villa Elisa, rinde un homenaje al Señor Alberto “Polo” Santini, en su visita a Villa Elisa. Sábado 11 de diciembre de 2021.”

ALBERTO POLO SANTINI

Polo Santini, vive con su esposa en La Paz, hace muchos años. Tuvieron una sola hija, Nancy, que reside en Paraná, y está pendiente de sus padres.

La primera frustración, la vivió muy joven, a los 38 años, cuando le avisaron que lo trasladarían a Gualeguay, porque al ramal desde La Paz a San Jaime lo levantarían. El ramal se llamaba U 13.Era el primer tramo de Entre Ríos que se clausuraba. Además, el más joven. Lo había construido el estado e inaugurado en 1940. Tenía 144 kilómetros, y culminaba en el Rio Paraná, donde Polo a llevado centenares de veces la carga hasta el llamado Puerto Marquez. La hacienda que venía desde Corrientes, se trasladaba en tren hasta la parada fluvial, y desde allí en barco a Santa Elena. Era un tramo ferroviario que contaba con 10 edificios de estación y dos apeaderos. Rieles y durmientes, asentados sobre piedra, daban capacidad para alto tonelaje. Alli, Polo Santini, pudo conducir las vaporeras Alemanas más pesadas, las Henschell.

LA IMPOTENCIA ANTE LA MEDIDA IRRACIONAL.

Tal fue su desazón y su impotencia, que se traslado solo a Concordia, donde funcionaba la jefatura del Ferrocarril Urquiza, para pedirle al interventor, un Coronel del ejército, que no lo levanten, que el se haría cargo de hacerlo funcionar. Obviamente, no lo tuvieron en cuenta y precisamente ese, fue el primer ramal levantado por influencia del Plan Larkin, que propiciaba su desmantelamiento. Polo, siguió conduciendo locomotoras a vapor y diesel en otros ramales hasta su jubilación. Con sus 91 años, y una deficiencia en su visión, está impedido de manejar lo que tanto sabe; El torno, lo que le impide seguir inventando. Lo del ramal La Paz, San Jaime, es una muestra de la sin razón y la ignorancia de los gobiernos. En La Paz, no queda nada que se haya trocado favorablemente al levantar las vías. Por el contrario, el desorden de las construcciones en los terrenos ferroviarios de la traza, le dan a la ciudad del acceso único y angosto, la fisonomía de que luego del ferrocarril, sobrevino lo peor.

NADIE ES PROFETA EN SU…

Las paradojas de la vida, hacen, que Polo Santini, sea admirado por su capacidad y resiliencia, en el país; su ciudad, su Municipalidad, en la persona de Flavia Benedetti, mostró absoluta indiferencia a concurrir a Villa Elisa al homenaje. La idea era convertir al acto en un reconocimiento oficial de los poderes del estado, al único ciudadano de esa ciudad, que sueña cada día con el tren volviendo a La Paz. Al dìa siguiente, que el Presidente del Ferroclub, Jose Guillaume con su propio vehículo, transporto a Polo y Nancy, entre Villa Elisa y La Paz realizando 4 viajes, el diario Clarin, publica en su edición dominguera en papel, una nota sobre este quijote de los rieles.