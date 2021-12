Hay 26 casos positivos en La Histórica, pero no internados

La ciudad de Concepción del Uruguay, tiene a la fecha unos 26 pacientes Covid confirmados oficialmente. Así lo destacó este jueves por la mañana el doctor Pablo Lombardi, director del hospital Justo José de Urquiza, participó este mediodía de cierre de campaña de vacunación en el CEFN3.

En dialogo con 03442, Lombardi dijo que si bien por el momento no se tienen resultados que así lo confirmen, es posible que haya circulación de la variante Omicron en la ciudad, pero se esperan los resultados de laboratorio.

El profesional señaló que hay que seguir cuidándose y no dejar de tomar los recaudos ya que se observan niveles de contagio más importantes, en su mayoría registrados en gente joven y que los próximos días pueden ser muy importantes en este aspecto.

“La gran mayoría de los pacientes son jóvenes, cursando síntomas mínimos. En muchos casos no es clara la forma de contagio y no han estado en ciudades con circulación viral manifiesta como por ejemplo en Buenos Aires. No tenemos pacientes internados por covid. Entre estos casos no contabilizamos los chicos que se encuentran aislados en Bariloche”, finalizó.