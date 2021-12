Ganadores en la última del año del Rally Entrerriano

Guillermo Pitón (Ganador Clase A6) – “Sabíamos que teníamos que ganar todo y que la suerte nos debía ayudar también”

El gualeyo se quedo con el triunfo en la clase mayor y en la General del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros para cerrar un año donde fue uno de los máximos exponentes de la divisional y aunque no alcanzo para el Campeonato, quedo la satisfacción de haberlo puesto todo.

“Llegamos a la carrera de Concepción y sabíamos que teníamos que ganar todo y que la suerte nos debía ayudar si pretendíamos quedarnos con el Campeonato y cumplimos con nuestra parte pero no alcanzo, el Rally de Entre Ríos fue una carrera muy dura, el consumo de cubiertas fue notable en comparación con otras fechas y como siempre pasa es muy lindo correr con el Argentino por la gente y porque podemos mostrar nuestra categoría, pero por otro lado tiene de malo que al tener que correr atrás de los autos integrales los pisos quedan muy destruidos y eso complica las cosas” arranco diciendo Piton que llevo como siempre a su lado a Juan Capurro,

“En cuanto a la carrera, el sábado arrancamos con problemas de temperatura en los frenos, nos pasamos de largo en dos partes y eso nos complicó un poco, después arreglamos para la segunda pasada y terminamos segundos la etapa; el domingo ya sabiendo que el Campeonato no se podía pelear salimos mas tranquilos y que se diera como se tuviera que dar, después Nelson Bonnin rompe una cubierta y a partir de ahí quedamos punteros y seguimos con mucho cuidado tratando de esquivar lo roto y las piedras, llegando con un triunfo en un coronación que es muy lindo; quiero agradecer a toda la gente que me apoyo en este proyecto 2021 de estar en cada fecha, a mi Familia, a mi Novia, al Equipo que trabajo incansablemente para que al auto no le pase nada, a Juan Capurro mi Navegante y a todas las empresas que me acompañan siempre para que podamos correr”.

Leo Nattero (Ganador Clase N7)

“Esto es un incentivo para el 2022”

En la previa el hombre de Colonia San Ramon radicado en Colon nos contaba su intención de revertir el magro resultado en el ultimo Rally de Entre Ríos, con un tramo que pasaba literalmente por la puerta de su casa natal y al final festejo junto a Veronica Wetzel en el escalón mas alto del podio.

“Estamos muy contestos, terminamos el año de la mejor forma y esto es un incentivo para el 2022, que se nos de un triunfo en nuestra zona, en nuestros caminos es muy lindo, rodeados de nuestra familia y amigos la verdad lo disfrutamos mucho” Arranco contando Leo que obtiene su primer triunfo en la clase N7 del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros.

“Fue una carrera muy dura, donde se rompieron mucho los caminos, trate de cuidar las gomas y a pesar de haber doblado llantas no rompí cubiertas, el sábado fue muy complicado y el domingo Sali a hacer mi carrera, yo quería terminar en Concepción que hacía rato no podía y por suerte se dio el resultado; tengo que agradecer a mi Vieja, a Pablo y Guillermo que son quienes nos apoyan, si ellos esto no seria posible, a Popy que me dan un auto increíble, a Lucas y a Facu que están siempre listos en la asistencia para solucionar lo que sea, a mi suegro que nos acompaña a todas las carreras y es el encargado de los asados, a Cristian Orcellet y su familia con los que compartimos siempre los fines de semana y a todos los auspiciantes.