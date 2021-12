Felicidades a nuevos profesionales

En el día de la fecha, se llevó a cabo en las instalaciones de la de la División Coordinación Universitaria, dependiente de la Dirección de Institutos Policiales, ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay, la presentación de la Tesis de grado titulada ¨ SINIESTROS VIALES EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – PRIORIDAD DE PASO ¨ la misma fue llevada a cabo por los alumnos de la licenciatura en Seguridad Pública, Comisario Principal Héctor Adrián Jacquet y el oficial Ayudante Giuliano Ángel Franco, el tribunal estuvo integrado por el Licenciado en Criminalística Cristhian Chareun, Director de Tesis, acompañado por la co directora Prof. Laura Mansilla. La Licenciada en Accidentología Vial, Daniela Aguiar y el Licenciado en Seguridad Pública Jorge Gajardo.

La defensa tuvo una exposición muy meritoria, ante la cual al finalizar la misma, ambos alumnos se llevaron el aplauso no solo del tribunal sino también del público presente compuesto por familiares y compañeros de trabajo, ya que tuvieron una destacada presentación.

Al finalizar ambos alumnos se mostraron muy emocionados, el Comisario Principal Adrián Jacquet, se desempeña como jefe de la División Criminalística de la Jefatura Departamental Uruguay, es Licenciado en Criminalística y docente Universitario, y al hacer uso de la palabra manifestó que este día es el fin de una etapa para lograr más y mejores conocimientos, destacó el gran apoyo que tuvo por parte de su familia como así también el acompañamiento del Director y Co Directora de Tesis, y la asistencia y apoyo por parte de la División Coordinación Universitaria, en tanto el Oficial Ayudante Giuliano Franco, se desempeña como oficial de Servicio de la Guardia Especial en la Jefatura Departamental Paraná, y a su tuno dijo que la culminación de esta carrera le llevó un proceso de mucho tiempo y sacrificio ya que no es fácil trabajar y estudiar, pero lo logros se obtienen de esta manera, siendo el primer oficial de la Promoción LXXXº, que obtiene el título de grado.

Con estos nuevos profesionales la Policía de Entre Ríos, cuenta con ciento veinticuatro Licenciados en Seguridad Pública, título que otorga la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.