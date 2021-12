El Municipio distribuye más de 100.000 litros de agua potable diario

Desde la semana pasada, el Municipio distribuye más de 100.000 litros de agua potable por día a los barrios y familias más necesitadas que le falta el servicio vital.

Personal municipal trabaja incansablemente las 24 horas del día tratando de responder a todos los llamados diarios que se registran en la oficina de Atención al Vecino. La ola de calor y el intenso consumo de agua que se registra en los últimos días, hace que el suministro del servicio no cubra la totalidad de la ciudad. Por ello, camiones cisternas, bombas de agua y personal de las distintas áreas de la Municipalidad, trabajan mancomunadamente a fin de llevar el servicio a los barrios y familias más necesitadas. En este sentido, se priorizaron los barrios que poseen varias viviendas, en altura y un solo tanque elevado a donde no llega la presión y a familias que poseen personas con problemas de salud y/o en cama, a quienes deben brindar una atención especial.

La intención es llegar a todos, pero por momentos, se deben marcar prioridades ante las distintas problemáticas que se suscitan cada día con situaciones variables en cada hogar.

Además, en caso de solicitar ayuda, están los camiones destinados a colaborar con el cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes también colaboran con el municipio en el acompañamiento de las familias, además de apagar los distintos focos de incendios que se registran a cada hora.

Este viernes, último día del año, se realizaron decenas de cargas de tanques de agua en distintos barrios y casas de familia, como el caso del barrio Mosconi, en donde se llevaron 20.000 litros de agua potable para paliar la ola de calor que no cesa.

Actas de infracciones

A su vez, personal de Policía Municipal, realizó más de una decena de actas de infracción en las primeras horas del miércoles, tras decretarse la Emergencia Hídrica en la ciudad, correspondientes a comercios que derrochaban agua en la vereda y a familias que lavaban sus vehículos en la calle, entre otros casos. Las denuncias, deben realizarse en el teléfono 103.