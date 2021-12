El jurado popular emitió veredicto de no culpabilidad en Federación

El jurado popular declaró hoy no culpable a Luis Alejandro Masetto, imputado en una causa por presunto abuso sexual con acceso carnal. Fue al término del debate que se había iniciado el jueves pasado en la Casa de la Cultura, en la ciudad de Federación.

Tras recibir las instrucciones por parte del juez técnico, Mariano Caprarulo, el jurado pasó a deliberar y brindó su veredicto conforme lo establece el artículo 80º de la Ley 10.746, que reglamentó el instituto del juicio por jurados en Entre Ríos.

La decisión fue por unanimidad y no podrá ser recurrida, tal como lo prevé la norma mencionada, puesto que el veredicto concluye definitiva e irrevocablemente la persecución penal contra el imputado.

Durante las jornadas del debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales María José Penón Busaniche y Fanny Kern; la defensa fue ejercida por el abogado Hugo Monzón; mientras que Luciana Cometti y Alejandro Giorgio participaron por el Ministerio Pupilar.

Fue el decimosegundo juicio por jurados realizado en la provincia durante este año, y por tratarse de un delito contra la integridad sexual, las audiencias no fueron transmitidas.