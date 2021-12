El Intendente Javier Goldin saludó a los vecinos de Estancia Grande por las fiestas

“Llegando a los últimos días de este año 2021 quería enviarle un saludo a cada uno de nuestros vecinos y agradecerles, profundamente, por la oportunidad que me han dado como Intendente Municipal.

«Haciendo un recuento de lo que pasó este año, hemos tenido cosas muy positivas y también cosas que, verdaderamente, nos marcaron, que nos preocuparon y que fue un año difícil desde muchos puntos de vista. Pero, por encima de todo eso, hemos logrado concluir y concretar distintos sueños que teníamos proyectados para cada uno de los habitantes de Estancia Grande.

«Por lo tanto, mi saludo va para toda nuestra comunidad. Agradecerles por la oportunidad que nos dan de poder demostrarles que se puede transformar nuestro tan querido pueblo. Que podemos hacer que Estancia Grande esté mejor. Hasta el final de mi mandato, les voy estar agradecidos. Es una oportunidad única y que me honra. Por eso, los saludo agradeciéndole a cada uno de ustedes por esa confianza que depositaron en nosotros.

«Sabemos que hay muchas cosas que se concretaron y muchas cosas que todavía nos faltan terminar, pero, para el 2022, vamos a llegar a cada uno de nuestros vecinos. Vamos a tratar de cumplir con todo lo que prometimos y vamos a dejar, después de cuatro años de gestión, una Estancia Grande de pie. Para eso necesitamos el acompañamiento, el apoyo, la compresión y la paciencia, de cada uno de ustedes. De esa manera, vamos a tener un futuro mucho mejor.

«Como Intendente, quiero una Estancia Grande pujante, que sobresalga, que crezca, que tenga futuro, pero solo no lo puedo hacer, necesito de tu ayuda, necesito que me acompañes y que esa confianza que me diste, la renueves en el 2022. Les mando un abrazo grande, que tengan una feliz navidad y un muy prospero Año Nuevo”.