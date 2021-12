El Deca va por el pase a la siguiente fase

Atlético Uruguay recibe esta noche, en Simón Luciano Plazaola, a Libertad de Concordia en la revancha por la Federal Amaterurs de fútbol, tras el empate del pasado domingo. El pasará a la siguiente fase.

El encuentro va a las 21:15 y ambos van por la victoria para pasar a la siguiente ronda de la Zona Entre Ríos.

El programa de la Zona será el siguiente:

17:30 hs.: Santa María de Oro (Concordia) vs. San Jorge (Villa Elia)

Árbitro: Elvio Olmo (Santa Elena) – Asistentes: Enzo Blanco (Santa Elena y René Silva (Santa Elena).

19:30 hs.: Arsenal (Viale) vs. Belgrano (Paraná)

Árbitro: Hernán Collaso (Gualeguaychú) – Asistentes: Brian Páez y Darío Ávalos.

20:30 hs.: Atlético Paraná vs. Atlético Caballú (La Paz)

Árbitro: Víctor Mora (Conocrdia) – Asistentes: Diego Antinietti y Martín Leiva.

21:15 hs.: Atlético Uruguay vs. Libertad (Concordia)

Árbitro: Daniel Zamora (Paraná) – Asistentes: Maximiliano Durán (Paraná) y Guido Vázquez (Paraná).