El Autódromo anfitrión del Rally Argentino y Entrerriano

Este viernes se pudo ver como terminó de tomar forma el parque de asistencia del Rally Argentino y Entrerriano. Ambas categorías se encuentran utilizando el generoso predio del Autódromo de Concepción del Uruguay, quien entrega no solo el playón y edificios si no que también como anfitrión aloja tramos de velocidad, como el shake down y dos trazados distintos de pruebas especiales que tendrán sus repeticiones.

Una cantidad importante de público se conglomeró de manera totalmente gratuita como será a lo largo de los tres días en el predio de nuestro parque de la velocidad para disfrutar del primer día de acción, con el lanzamiento del Shake Down, donde el más veloz fué Alejandro Cancio.

De esta manera se bautiza la #semanadelavelociad en nuestra casa epicentro de la actividad a lo largo de dos semanas del mejor automovilismo nacional, recibiendo visitantes de todos los puntos del país.