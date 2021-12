Designó nuevo abogado y seguirá preso en su domicilio hasta el juicio

Se desarrolló una audiencia para regularizar la situación de un sujeto detenido con prisión domiciliaria, a raíz del fallecimiento de su abogado defensor, el doctor José Peluffo.

Fue este viernes, que se presentaron en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, el Fiscal Auxiliar N° 2 Dr. Juan Pablo Gile, y el doctor Luis Nahuel Núñez, quien se constituyó como nuevo Defensor Particular, siendo designado el jueves y ha aceptado el cargo en la fecha.

Es en el marco de la causa «Lucero, David Orlando S/ Amenazas», a fin de resolver la situación procesal del imputado (cuyos datos fueron aportados por el M.P.F.

Concedida la palabra el fiscal, explicó que ha presentado un acuerdo de juicio abreviado, que si bien fue firmado con su anterior Defensor Dr. José Pedro Peluffo, y se había presentado una solicitud de prórroga de Prisión Preventiva por 90 días, considerando la vigencia de los riesgos procesales, pero el hecho luctuoso ha impedido la continuación de las actuaciones como se venían realizado por lo que se dictó una prórroga excepcional convocándose a las partes a esta diligencia, y jueves se ha consultado personalmente con el imputado Lucero de 32 años de edad, y ha ratificado el mismo, con la anuencia de su actual defensor y por ello solicita prórroga de las actuales condiciones de prisión preventiva, entiende razonable el término de 90 días, para realizar la audiencia de admisibilidad por el juicio sin tener que volver a solicitar la prórroga de la medida.

A su turno el defensor, doctor Luis Nahuel Núñez, manifestó que ratifica lo dicho por el Agente Fiscal, son las instrucciones que tenía del Dr. Peluffo, y se ha conversado con Lucero, y ratifica el acuerdo y consiente la prórroga de la Prisión Preventiva.

Oídas las partes, en función de los argumentos que aquellas oralizaran y con basamento en los fundamentos manifestados el juez dispuso la prórroga de la PP, bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Los hechos imputados

A Lucero se lo acusa de que en horas de la mañana del día 13 de septiembre de 2020, desde su lugar de alojamiento en la UP4, donde estaba cumpliendo pena privativa de la libertad, la llamó por ex esposa, amenazándola de que le iba a sacar su hijo si no le permitía verlo y si ella no quería volver con él la mataría.

A esto se le sumó que el 21 de enero de 2021, cuando Lucero iba en un Renault Megane de color azul, con fines de amedrentamiento realizó reiterados disparos con un arma de fuego frente a la vivienda domicilio de su ex pareja, quien en dicho momento se encontraba en el interior.

Por último, como tercer hecho, se lo acusa de que cuando su ex mujer se encontraba con su nueva pareja en la vereda de la puerta de su domicilio sito en Barrio La Tablada, Lucero llegó en una motocicleta de color azul marca Yamaha YBR 125, instante que comenzó a amenazarlos con un arma de fuego de puño, lo que motivó que la mujer activara el botón antipánico.