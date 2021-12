Campeones en la Clase N7 Light

En un 2021 que la vio muy fortalecida la Clase N7 Light del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros no solo mostro un buen numero y calidad de autos en cada carrera, si no que también ofreció carreras muy ajustadas, lo que elevo el nivel de sus miembros, que en cada fecha eran todos candidatos a ocupar un escalón del podio.

En una temporada que lo vio evolucionar fecha a fecha el gualeyo Maximiliano Perez logro el triunfo en la penúltima fecha y con eso llegaba al Rally de Entre Ríos siendo uno de los favoritos, y haciendo una carrera donde debió tomar riesgos en la segunda etapa para obtener el título para su Navegante también obtuvo la victoria; el subcampeonato quedo para Andrés Diaz.

“Fue una sorpresa este Campeonato, íbamos sumando carrera a carrera, incluso hubo dos fechas que los sábados no pudimos sumar, siempre lo vi lejos al campeonato por una cuestión económica, a mi me cuesta mucho estar en cada carrera, todo es gracias a la gente que me apoya con alguna publicidad o dándome una mano, tengo que agradecerle también a José Payro que me ayuda mucho, a José Renon, a Martin Bertoli y a todo el Equipo por el auto que me dan y por supuesto a mi Familia que es mi pilar fundamental; quiero mandar un saludo a toda la gente de Rally Entrerriano, que pasen unas felices fiestas y que cuando levantemos las copas para brindar en año nuevo sea por la salud de todos y porque tengamos un buen Rally en el 2022”.

Navegantes.

Luego de un tercero puesto junto a Hector Capeletti, el concordiense Nestor Baccon se sentó en la butaca derecha de Maximiliano Perez en la tercera fecha y juntos lograron tener una evolución notable que los dejo con grandes posibilidades antes del Gran Premio; con el abandono de Daniel Parravicini y Nicolas Lauria las cosas se comenzaban a definir para Perez ya que los puntos le alcanzaban para consagrarse, pero el Binomio salió por todo el ultimo domingo de la temporada y con la victoria lograron concretar el Titulo para Baccon; como Sub Campeón quedo Santiago Diaz.

“A principio de año la idea era hacer algunas carreras con Hector (Capeletti) y en una fecha complicada por la lluvia como fue Estancia Grande y a nuestro ritmo logramos cosechar un tercer puesto que al final del año fue decisivo; en la tercera fecha íbamos de vuelta con el pero a ultimo momento no pudo correr y esa misma tarde por intermedio de “Pelusa” Payro me llamo Maxi Perez a ver si me animaba a subir con el y así empezó este largo camino juntos del 2022; terminamos terceros esa fecha, que nos dejo un sabor agridulce por el incendio en el que perdieron su auto los hermanos Secchi y por el fuerte accidente Cristian y Andrés D’Elia; después vino Gualeguay donde era local Maxi y tuvimos la mala suerte de que pinchamos y al querer cambiar la goma se nos rompió el gato y quedamos afuera el sábado, después en las siguientes carreras todo fue para mejor, obteniendo la victoria en el Pre Coronación y repitiendo en la ultima del año, que me la voy a acordar siempre, en el ultimo tramo Maxi tenia casi resuelto su campeonato y tuvo el gesto conmigo de salir con todo a ganar el Power Stage para que yo también fuera Campeón y siempre voy a estar agradecido por eso; tengo que agradecer a todos los Sponsor de Maxi, al Taller GM Suspensión que me permite tomarme los viernes de carrera que es algo fundamental en el Rally, a Pelusa que me inicio en esto, a Javier Taboada, que me apoyo mucho este año siendo compañeros de equipo y me enseño un montón de cosas, a todo el Equipo, a Martin Bertoli y a José Renon. Quiero saludar a toda la Familia del Rally Entrerriano y ojalá nos veamos en la primera fecha y quien te dice que por ahí sea Estancia Grande y estrenemos el uno de locales, Feliz Año!”