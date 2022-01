Campeones en el Rally Provincial

La clase menor tuvo un año donde el numero de autos no fue su fuerte, pero aporto lucha y nivel conductivo al espectáculo del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros; sus máximos exponentes durante el año fueron el cordobés Santiago Braida y el colonense Ismael Casse, siendo el de Colon quien arrancaba el año ganando en Estancia Grande y teniendo luego una gran evolución conductiva, que se fue palpando tanto en los tiempos como al costado del camino; Santiago Braida llego desde Córdoba a probar nuestro certamen en María Grande y luego de ganar decidido quedarse hasta fin de año y gano todas las siguientes, aunque esto no amedrentó a Casse que llego al Gran Premio con posibilidades matemáticas de coronarse, algo que quedaría truncado en la PE1 cuando un problema eléctrico los dejaba detenidos y Sub Campeones.

“Estoy muy contento con este Campeonato, fuimos a María Grande como una carrera mas para ir a correr y la verdad nos encontramos con un grupo de gente, tanto en el equipo como con todos los que están en la categoría que nos trataron muy bien y eso nos entusiasmo para seguir yendo, Pilotos, Navegantes, la gente de la organización, de la prensa, todos desde el primer momento estuvieron a disposición y eso no se ve en todos lados; ya estamos pensando que vamos a hacer el año que viene, las distancias por ahí son lo mas complicado, veremos si no podemos arreglar con Juan mi Navegante para seguir yendo en 2022; quiero desearles a todos un muy feliz Año y agradecerles por dejarme ser parte del Rally Entrerriano”

Navegantes.

En el caso de la N9 Light las cosas entre los Navegantes no difirieron de lo que paso entre los Pilotos ya que tanto Juan Badra que se corono Campeón junto a Santiago Braida como Claudio Riquelme, Sub Campeón junto a Ismael Casse estuvieron cada fecha sentados en la butaca derecha.

“El martes antes de María Grande decidimos ir a correr esa fecha y nada más, pregunte en el grupo de Navegantes por alguien que nos atienda el auto y así dimos con Diego Cergneux y creo que ese fue otro factor para que en la madrugada mientras volvíamos a Córdoba de esa primer carrera que ganamos, decidiéramos seguir corriendo el Campeonato, terminamos invictos así que mas que contento; nos encanto el Campeonato Entrerriano, impecable la organización y en especial lo humano, la camaradería tanto con todos los Pilotos y Navegantes como con toda la gente que esta en la categoría; tengo solo agradecimientos para Diego y toda su Familia tanto por el trabajo en el auto, como por como son como personas; no es fácil correr en Entre Ríos y menos ir fuerte, yo tenia miedo de que fueran carreras muy monótonas y nos encontramos con carreras muy lindas, con caminos muy técnicos, a nosotros nos costó agarrar ritmo; la verdad que repito me encanto el Rally Entrerriano, el año que viene sigo con Santiago, ya estamos trabajando en el proyecto del Fiesta y no se si iremos a Entre Ríos u otro Campeonato pero, si no es Entre Ríos, bucare también algún Piloto para poder correr allá las que pueda; quiero mandar un saludo a todos los que forman parte del Rally Entrerriano y desearles un Feliz Año y nos vemos en 2022!!