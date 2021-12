Campeones en el Rally Entrerriano

Nuevamente la N7 fue de las divisionales mas competitivas, dando en cada temporada lucha por todas las posiciones y elevando el nivel de sus integrantes; este año tuvo en Gastón Ramat y Francisco Etchepare a sus máximos exponentes, dándose feroces y ajustadas luchas en la mayoría de las fechas del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros, en las ultimas la fortuna no acompaño a Etchepare y esto provocó que Ramat llegara casi consagrado al Rally de Entre Ríos, donde a pesar de los retrasos del sábado, el Piloto de Colon logro coronarse nuevamente, quedando como Sub Campeón Etchepare.

“Fue un gran año, la idea era hacer algunas carreras en Entre Ríos y en algún otro Campeonato, pero las cosas se fueron dando y acá estamos festejando, corrí con tres navegantes diferentes y eso fue todo un desafío, pero tratamos de resolverlo de la mejor manera, es muy bueno estar en una clase tan competitiva, son todos muy bravos en la N7 y eso le da mucho valor al Titulo; tengo que agradecer a todas las empresas que hicieron posible que podamos estar corriendo, a mi Familia por el apoyo de siempre, a José Renon porque nos da un auto contundente, al equipo de los Bertoli que están siempre listos para resolver lo que sea en carrera y a mis tres Navegantes de este año, Pablo Bohl con quien hicimos las primeras, Luciano Bombaci porque fue un gusto que nos debíamos los dos y a mi Amigo Marcos Viollaz que ojala me siga acompañando en esta pasión.

Quiero saludar a todo el Rally Entrerriano y darles mis mejores deseos para el 2022 y que nos encuentre juntos disfrutando de este deporte que tanto nos gusta… Hasta el año que viene!”

Navegantes.

La alternancia de Navegantes de Ramat y la asistencia perfecta de Martin Baucero junto a Francisco Etchepare que ganaron la primera fecha en Estancia Grande e hicieron una gran campaña, sirvió para que el de Concepción del Uruguay lograra consagrarse anticipadamente lo cual incluso fue sumamente oportuno ya que “Matute”, como es conocido en el ambiente, debía acompañar a Leandro Bonnin en el Rally de Entre Ríos por el Campeonato Argentino y Villa Libertador y Diamante fue talvez su ultima carrera como Navegante en el Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros ya que en 2022 estará al volante de un VW Gol Trend de la Clase N7.

““Creo que estos logros, estas consagraciones no se pueden resumir en un solo año, esto viene de 2011 cuando empezamos a correr con Pancho (Etchepare), esto viene de 10 años de aprendizaje, tuve la fortuna de haberme subido con una gran persona, por ahí la suerte no nos acompañó las últimas carreras, pero sin dudas que “Pancho” se merecería ser Campeón; este título mío creo que es el broche de oro para una etapa que se cierra para mí, ya que a partir del año que viene dejare de ser su Navegante y seremos rivales, pero por supuesto solo arriba del camino porque nos une una gran amistad; estamos armando con mi Viejo un Gol Trend Clase N7 que si todo va bien lo esteremos debutando en la primera del 2022; tengo que agradecer a todos los que nos acompañaron, no solo en 2021 sino todo estos años para que estemos donde estamos, a mi Familia, al Equipo, a los Auspiciantes y en especial a “Pancho” sin dudas esto lo logramos juntos; ojala en 2022 estemos todos nuevamente disfrutando del Rally! Feliz Año!!”