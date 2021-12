Busti sufrió una complicación tras su operación y su estado es delicado

Jorge Busti, tres veces gobernador de Entre Ríos, se encuentra en estado delicado tras haber sido operado del corazón en Buenos Aires. El exmandario, de 74 años, fue intervenido quirúrgicamente este jueves en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires -ICBA- y, tras salir del quirófano, sufrió una complicación y debió ser ingresado nuevamente para colocarle un marcapasos.

Según supo Ahora, la primera intervención médica fue para realizar un cambio de válvula, una operación que fue consensuada con su médico cardiológico de Paraná y un equipo de Buenos Aires especializado en temas cardíacos. La operación estaba planificada para estos días y había sido comunicada por Busti a través de sus redes sociales.

«Estoy absolutamente decidido a hacerlo y lo afronto confiando plenamente en Dios, por sobre todas las cosas, y en la ciencia, y dispuesto a salir bien de este trance que me puso la vida, como tantos otros difíciles que me ha tocado vivir. Espero reencontrarme con ustedes en las próximas Fiestas, o no sé cuándo, pero estar con ustedes para poder brindar para que nuestra sufrida y querida Patria pueda salir adelante», había sostenido a principios de diciembre, cuando anunció que se sometería a ese procedimiento.

Fuente: el entrerios