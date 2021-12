Brian Osuna volvió al pago

El conjunto sureño entra a jugar sus últimos partidos en este 2021 y una de las novedades quizás para los simpatizantes fue el de ver a Brian Osuna jugando dese hace un par de encuentros con el equipo sureño.

Brian que viene de obtener el título provincial con Bancarios de Gualeguay, se sumó al equipo profesional ya hace un tiempo largo, si bien no era parte de los encuentros si entrenaba a la par de sus compañeros. Charlamos con Brian sobre el titulo obtenido y el retorno a casa.

Contanos cómo fue tu paso x la liga provincial y haber ganado el ascenso con Bancarios

La verdad que fue un cambio de aire, querer seguir creciendo en esta profesión y sumando minutos. La verdad nunca me iba a imaginar que íbamos a salir campeones, fue mérito del gran grupo que teníamos. Y mi paso lo veo positivo, aprendiendo siempre y tratando de dar lo mejor.

Que se te pasó por la cabeza cuando terminó el partido y te diste cuenta que eran campeones?

Lo que menos quería era jugar otro suplementario más jajaja. No entendía nada, ver a la gente que nos acompañó ingresar a la cancha y ponerse a festejar con nosotros fue algo único y con el pasar de las horas fui cayendo que éramos los campeones, increíble ese momento.

Ahora contanos cómo fue tu convocatoria para jugar en este equipo de parque?

Llegué a la ciudad después de la liga provincial y le pregunté a payo (Iván Paolazzi) si podía entrenar con u19 para no estar parado, después de terminar la práctica me dice que hable con Gonzalo y me sume a las practicas, solamente a entrenar y me sumé al equipo de primera.

Pasó un mes y me preguntaron que quería hacer y yo la verdad me moría por jugar y con público, es algo que no pude vivirlo porque el año pasado si bien jugué la Liga Argentina, pero lo hice sin público.

¿Qué te piden desde el cuerpo técnico?

Me pidieron que defienda como vengo haciendo, tratando de que no tiren cómodos y por encima mío, también que corra la cancha, que me haga grande abajo del aro y que me tenga fé en mi tiro de 3puntos.

¿Qué es parque para vos?

Es mi segunda casa, desde muy chiquito que estoy acá y el club me dió todo, me dió amigos, alegrías, me dio el lugar para pasar la mayor cantidad de tiempo adentro del club y no en la calle.

Veníamos todos los días y tirábamos al aro o simplemente jugábamos a las escondidas, lo que sea, pero adentro del club

¿Un mensaje para la familia sureña?