Bomberos de Concepción del Uruguay emitió un informe sobre lo actuado en las últimas horas

El pasado fin de semana no fue fácil para el personal se Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, sobre todo durante el domingo, a raíz de varios incendios, en su mayoría producto de la mano del hombre.

Al borde del agotamiento, hombres y mujeres trabajaron en distintos focos de considerebles dimensiones, tanto localmente, como en colaboración de otros Cuarteles por siniestros de montes o campos.

INCENDIO FORESTAL “ISLA CAMBACUÁ”: Desde el sábado se observaba una densa humareda proveniente de zona de islas al sur de La Histórica, lo que demandó la intervención de Prefectura Naval para corroborar donde estaban los focos ígneos, pudiéndose observar la caída de cenizas sobre la ciudad que llegaba de la quema de la vegetación.

Fue así que pasado el mediodía del domingo, como ya se informara en 03442, se realizó un vuelo en la zona con colaboración del Aeroclub de Concepción del Uruguay, en el cual estuvo presente el oficial inspector Luis Horacio Croci y el bombero Lucas Duarte, para observar la situación y tomar fotos y videos del incendio forestal en zona sur “Isla Cambacuá” en cercanía a las torres, constatando que se trataba de quema de pajonales.

También se pudo observar que el fuego estaba avanzando hacia un arroyo donde finalizará ahí, señalando que el humo va a seguir viéndose desde la ciudad ya que continúa quemando los pajonales y la cabeza del incendio se dirige hacia la zona de las torres.

Dada la situación, se decidió no intervenir ya que enviar personal ahora, llevaría mucho tiempo y no se podría trabajar sin un avión hidrante, destacando que para intervenir en ese tipo de terreno se necesita unos 30 brigadistas forestales, con los que no se cuentan ya que hay personal trabajando en diferentes partes de la ciudad (por quemas que están prohibidas) y además desde Concordia se sigue solicitando apoyo por los incendios de gran magnitud. La Regional IX sigue trabajando en la cuidad de Concordia en incendios mencionados anteriormente. Por el momento no se considera necesario la intervención en el día de hoy.

Esta tarea se realiza en conjunto con la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia, el Plan Provincial de Manejo del Fuego y Prefectura Naval Argentina quien dispuso a disposición embarcaciones para trasladar al personal.

INTERVENCIONES EN LA CIUDAD : Respecto a lo sucedido en la ciudad, personal de bomberos debió intervenir en Mitre y Juan Marcó, donde se observó que una persona se encontraba quemando un terreno baldío y a los vecinos les molestaba el humo. Se trabajó con devanadera y chicotes. Presente personal policial y dimos aviso a Guardia Urbana para que notifique al dueño del terreno y evalúen la situación.

También debieron acudir al recibir un llamado anónimo por un supuesto incendio en Barrio “La UOCRA”, pero al llegar al lugar se observó que nada peligra en su alrededor, por lo que no fue necesaria la intervención, razón por la cual, acudieron hacia Barrio “Ex­-Circuito Mena” por otro incendio de pastizales que se encontraba llegando a las viviendas., donde se trabajo con devanadera y chicotes hasta su extinción total.

Finalizado el trabajo en ese sector, se debió acudir de inmediato hacia zona del camino viejo San Justo y 35 del Oeste (frente a lo CORMAT), pero llegados al lugar no se pudo trabajar ya que se trata de un loteo en el cual no había acceso.

Momentos más tarde, un vecino del loteo llamó alertando que el incendio se estaba propagando hacia su vivienda, por lo que acudió el móvil 10 de inmediato al loteo frente a lo CORMAT, nuevamente, ya que el mismo extendido peligrosamente hacia una vivienda, por lo que se trabajó con devanadera, gracias al vecino que se comunicó al 100 que facilitó el ingreso. Una vez finalizado móvil 10 se desplaza nuevamente al Ex­-Circuito Mena por incendio del eucaliptal y basura, lo que fue sofocado luego de unos minutos de trabajo.

También en Concordia

Mientras personal de Bomberos Voluntarios, respondía a los llamados locales, se dispuso el envío del móvil 21 a la ciudad de Concordia en apoyo en incendios de campo, algo que ya venía sucediendo desde hacía unos días.

Al arribo el personal se puso a disposición Bomberos Concordia que los derivó a diferentes lugares, coordinando las tareas de extinción, durante varias horas, regresando al Cuartel de La Histórica en horas de la madrugada de este lunes.