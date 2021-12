Apeló la Defensa: Sobreseyeron a acusado de narcomenudeo, pero mantuvieron la acusación de la otra imputada

En la ciudad de Concepción del Uruguay, en la Sala de Audiencias de la OGA, con la presencia de la jueza de Garantías Nº 1, Dra. Melisa María Ríos, se dispuso mantener la imputación a una mujer acusada de narcomenudeo y sobreseer a quien estaba vinculado en la causa, lo que motivó que la Defensa Particular presentara la apelación.

Se trató de Claudio Fabián Quiroga (58) y Laura Vanesa Quiroga, ambos representados por el defensor particular, doctor Ernesto Figún, en causa que lleva adelante la Agente Fiscal Nº 1, doctora María G. Occhi.

Otorgada que le fuera la palabra al defensor, este señaló que había solicitado el sobreseimiento total de sus cliente, detallando un análisis al trabajo realizado durante la investigación penal, refiriendo a la escasa cantidad de estupefacientes secuestrados. Los fundamentos del sobreseimiento fueron la nulidad absoluta del procedimiento y no está acreditado que supuestamente la droga estaba para ser comercializada o para la tenencia.

La fiscal dio su punto de vista

A su turno la fiscal dijo que a la Defensa no le asiste razón respecto a la nulidad ya que no se peritó más de lo que se secuestró y explicó las circunstancias, recalcando que no estaba en discusión que se haya secuestrado estupefacientes en el domicilio. También entandía que no se vulnera ningún derecho constitucional ni un bien jurídico protegido. No se ha indicado la afectación. No se puede declarar la nulidad por la nulidad misma. Por ello, pidió se rechace el planteo de nulidad y con respecto al pedido de sobreseimiento no se opuso respecto a Claudio Quiroga, considerando que sería por el art. 397 inc. 5 del Código Procesal, pero no así respecto a Laura Vanesa Quiroga a quien se le ha modificado la apertura cuya calificación legal es por tenencia simple. Dando la pericia que la sustancia es de cocaína.

La Defensa, se opuso a lo manifestado respecto a Laura Quiroga, considera que existe nulidad.

Tras los alegatos, la jueza hizo un análisis del pedido y fundamentó la decisión a tomar en base a la petición de la Fiscalía, concluyendo que hará lugar a lo solicitado, resolviendo disponer el sobreseimiento de Claudio Fabián Quiroga, respecto de la imputación por el delito de “Comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor”, previsto en la Ley 10.566 por adhesión a la Ley 23.737 y sus modificaciones y declarar que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado el encartado.

Por otra parte rechazó el planteo de nulidad impetrado por la Defensa respecto al pesaje de la sustancia de cocaína encontrada en el domicilio de Laura Vanesa Quiroga, rechazando también la solicitud de sobreseimiento de la misma.

Presentó la apelación

Finalizada la audiencia, el doctor Figún hizo uso del derecho de apelar el fallo de Garantías, para que sea tratado en la Cámara Penal de Concepción del Uruguay.

Esto fue aceptado y confirmado en las últimas horas por lo que efectuado el sorteo respectivo, intervendrá en estas actuaciones al vocal, Dr. Nicolás José Gazali, por lo que la audiencia prevista en los arts. 507 y 509 del C.P.P.E.R. será el día miércoles 23 de diciembre, a las 09.00 horas.