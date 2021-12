El clásico cierra el año

Este domingo se disputará la última fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol y, a partir de las 21:30 en el estadio Julio César Paccagnella, Tomás de Rocamora enfrentará a Parque Sur en el quinto clásico de esta temporada. Hasta acá el Rojo ganó los tres primeros, con dos festejos como visitante, mientras que en el más reciente viene de caer por 11 puntos. Desde las 20:30 se venderán las entradas para ambas parcialidades.

Se termina el año para los equipos uruguayenses en la segunda categoría del básquetbol argentino y Rocamora tratará de sumar otro festejo ante Parque Sur en un año en el que logró una contundente superioridad. Entre la temporada transitoria anterior y ésta el Rojo cosechó siete triunfos de manera consecutiva, contando dos encuentros amistosos, pero esa racha se cortó el pasado miércoles en el Puerto Viejo cuando Parque Sur se impuso 59-48 al cabo de un más que discreto partido.

Ahora el Rojo volverá a ser local y buscará sumar un triunfo ante su gente para despedir el año de la mejor manera. Después, los dirigidos por Cali Pérez disfrutarán del receso por las Fiestas y a principios del año próximo empezarán nuevamente. El regreso oficial será el martes 11 de enero frente a Estudiantes de Concordia, de local.

Tras la caída del pasado miércoles en el Puerto Viejo el Rojo trabajó en su habitual horario matutino mientras que este sábado lo hizo por la tarde-noche. La preparación se cerrará el domingo cerca del mediodía con la habitual sesión de lanzamientos. Todos los jugadores están a disposición del cuerpo técnico y en el roster la única modificación será el ingreso de Iñaqui Garat por Nahuel Maldonado.

En el Sureño, que viene se sumar tres triunfos de manera consecutiva, se anuncia el regreso de Juan Meyer por Federico Torres mientras que entre Santino Lanzi y Lucas Orcellet saldrá el restante Juvenil para completar la planilla. Tras el choque del miércoles último Parque Sur quedó undécimo en las posiciones de la Conferencia Sur, con 15.5 puntos, mientras que Rocamora está duodécimo con 15 unidades.

Venta de entradas

Tomás de Rocamora no hará distinción de parcialidades para la venta de entradas y todos quienes concurran podrán adquirir de manera anticipada desde las 20:30. Los precios serán los siguientes: populares socios, $300; no socios, $400; plateas socios, $400; no socios, $600; jugadores del club, $100.

Mauricio Galarza – Prensa Rocamora