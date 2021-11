Uruguayenses en el homenaje los tripulantes del submarino ARA San Juan

«Es 14/11 … hace 4 años desde el submarino, iban a empezar los problemas Llamarían por celular a las 23,42 hs al Capitán Correa Las llamadas seguirían durante la madrugada hasta la última llamada del 15/11/17 a las 7,19 hs …Realizar cada llamada obligó a la tripulación a hacer emerger el submarino Solo algo muy importante o urgente justificaba ir a superficie con un mar que los sacudía como una botella Desde nuestra querella mayoritaria lo probamos y sostuvimos por escrito (2019) y en el alegato (2020) Nunca creímos la historia oficial y seguimos peleando en varias causas por la verdad Ahora sabemos que fueron dados de baja los celulares de los 44 tripulantes perdiendo todos los archivos, nos falta recuperarlos y saber que quisieron ocultar Ahora sabemos que conocían el lugar donde estaba el submarino un año antes del hallazgo (encubrimiento). Ahora sabemos que las imágenes del “hallazgo” tienen irregularidades (falta el informe pericial). Falta probar que era una emergencia y no los auxiliaron, aun falta, pero surge hoy de un reportaje un miembro de la comisión investigadora nombrada por el ex ministro Oscar Aguad, oficial Bergallo, que en el submarino “lucharon 6 horas”. Ahora se entiende porqué era necesario espiar y controlar a este grupo de mujeres las familiares y las abogadas que con perseverancia fue destapando y probando las mentiras más crueles de este luto nacional La herida de cada familia ha dejado de sangrar pero no ha dejado de doler. No fue un accidente. No fue una tragedia. No vamos a parar hasta tener todas las respuestas y a todos los responsables condenados