Torneos Provinciales de FEF: Se jugaron los partidos de ida del infanto juvenil

En la semana se completó la fecha correspondiente a los partidos de ida de los torneos

provinciales que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol para las categorías Sub 13 y Sub 15. En Sub 17 solo resta conocer cuando se jugara el partido postergado entre La Bianca y San Lorenzo que completa la primera parte de la segunda rueda.

Recordemos que para esta primera instancia el Departamento Infanto Juvenil, dirigido por

Marcelo Grané, diagramó el torneo por regiones tratando de acortar viajes y presupuestos.

Además, se designan árbitros locales para abaratar costos pensando siempre en las economías de los clubes.

Resultados en Sub 13

Región 1

Nebel (Concordia) 1 – 1 San Lorenzo (Concordia)

Libre: Ferro (Chajarí)

Región 2

Achirense (Colón) 1 – 2 Santa Rosa (San José)

Atlético Uruguay 0 – 1 Central Entrerriano (Gchú)

Región 3

Ferro (Nogoyá) 0 – 1 25 de Mayo (Nogoyá)

ADEV (Villaguay) 0 – 1 Martín Fierro (Maciá)

Región 4

Sarmiento (Victoria) 1 – 2 25 de Mayo (Victoria)

Sociedad Sportiva (Gualeguay) 1 – 1 Don Bosco (Paraná)

Resultados en Sub 15

Región 1

Nebel (Cdia) 1 – 3 Estudiantes (Cdia)

Libre Estudiantes (Federación)

Región 2

Achirense (Colón) 2 – 1 Sauce (Colón)

María Auxiliadora (C del Urug) 0 – 2 Central Entrerriano (Gchu)

Región 3

Def. del Oeste (Basso) 0 – 1 Barrio Sud (Villaguay)

Libre: Roma (Ramírez)

Región 4

Asociación River (Paraná) 0 – 1 Neuquen (Paraná)

Sarmiento (Victoria) 2 – 3 Urquiza (Gualeguay)

Resultados Sub 17

Región 1

La Bianca (Cdia) Vs San Lorenzo (Cdia)(Postergado)

Región 2

Juv Unida (Gchú) 2 – 1 G. y Esgrima (C del Uruguay)

Central Entrerriano (Gchú) 1 – 0 Pueblo Nuevo (Gchú)

Región 3

Atlético Tala 1 – 2 Defensores del Oeste (Basso)

Barrio Sud (Villaguay) 1 – 1 ADEV (Villaguay)

Libre: Roma (Ramírez)

Región 4

Asoc Off Side (Paraná) 3 – 0 Peñarol (Paraná)

Sarmiento (Victoria) 1 – 1 San Martín (Diamante)

Libre: Neuquen (Paraná)