 Sigue en investigación una causa de abuso sexual en perjuicio de una niña de solos 7 años

Una causa que dio inicio el pasado año, tras la denuncia de una mujer, abuela de la víctima, por un aberrante caso de abuso sexual a una niña, sigue su curso hacia lo que puede ser el futuro juicio oral.

El imputado, representado por el doctor Aníbal Martínez, es DJB de 22 años, que vive en una localidad del interior del departamento Uruguay, a quien se lo acusó de abusar sexualmente de una niña de 7 años (hoy de 11 años), hija de quien era su pareja.

Los aberrantes hechos fueron oportunamente calificados como “Abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y abuso sexual con acceso carnal agravado por su calidad de convivencia”, todo en concurso real entre sí, en concurso ideal con “Corrupción de menores”, causa que cayó en manos de la Fiscalía de la doctora María Occhi.

Durante este tiempo, se realizaron distintas diligencias, entre ellas Cámara Gesell, pero durante este tiempo, no se había solicitado la prisión preventiva del individuo.

En los últimos tiempos, se supo que hubo un cambio de Querella, función que recayó en las doctoras Luisina Aldaz y Romina Chabeuf, quien a raíz de algunas situaciones complejas que padece la menor víctima de estos gravísimos hechos, según se supo sus problemas de conducta que llegarían a autolesionarse) pidió ante el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, la detención del acusado y su preventiva domiciliaria con pulsera electrónica, pedido que fundamentó basado en la importancia del testimonio de la víctima, que cada vez se asentaría más en la jurisprudencia, y en la Ley 26485 de Protección a la Mujer.

La medida no fue aceptada, ya que desde el momento de inicio de la causa, las partes acusadoras no lo pidieron y dado que el acusado respetó todo lo impuesto sin incumplimiento alguno, no se creyó necesaria la medida, agregándose a solicitud de la fiscal interviniente, la prohibición de concurrir este a Concepción del Uruguay.

Cabe destacarse que menor está bajo custodia de su abuela, dada la compleja situación familiar, aparentemente muy violenta en la cual se veía inmersa desde pequeña.