Se rompió un caño de gas en zona del Puerto Viejo

Mientras realizaban excavaciones con una pala mecánica en zona del Barrio Puerto Viejo, se produjo la rotura de un caño de la red de gas natural.

Fue este lunes pasadas las 14 horas, en intersección de calles Doctora Ratto y Jordana, situación que fue alertada al Cuartel de Bomberos Voluntarios, acudiendo personal con una unidad para prevención a la espera de que el daño sea solucionado.

Pasadas las 16:00 horas, vecinos reclamaron ya que caso dos horas después de los sucedido, el problema no había sido solucionado, preocupados no solo por el inconveniente en el suministro, sino por el peligro que continuaba representando la fuga, ya que no se había cortado el gas en eses sector.