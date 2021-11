Se debatió el proyecto de ley de Presupuesto Provincial 2022

Este martes la Cámara de Diputados realizó una reunión de comisión ampliada para abordar la propuesta del Poder Ejecutivo de Presupuesto para ser ejecutado el año que viene. El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay, y el equipo de la cartera a su cargo participaron del encuentro.

Este martes se realizó una reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por la diputada Vanesa Castillo (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), para debatir el proyecto de ley de Presupuesto Provincial 2022. La misma tuvo lugar en el Salón Auditorio del Consejo General de Educación y fue ampliada a todas y todos los diputados y senadores que desearan participar. Está previsto el tratamiento de la iniciativa en la próxima sesión de la Cámara baja.

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo prevé un incremento del 75 por ciento en obra pública, inversión en programas de financiamiento a tasas subsidiadas para las pequeñas y medianas empresas y no incluye autorizaciones de endeudamiento para financiar los gastos corrientes del Estado. Además, incorpora la perspectiva de género, permitiendo identificar mediante un sistema de etiquetado la presencia e inversión de políticas que tiendan a reducir las brechas de género.

La diputada Castillo agradeció la participación del ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay, y su equipo, como así también de los legisladores y legisladoras presentes. “Esta es la herramienta fundamental del gobierno, por eso debemos trabajar en la Comisión y seguir abiertos al diálogo”, señaló.

El ministro Ballay remarcó la “predisposición para debatir el presupuesto desde el Ejecutivo desde el 15 de octubre, cuando se envió el proyecto a Diputados, e incluso con una reunión previa”. Repasó detalles de la propuesta presentada y fundamentó las decisiones planteadas respecto a la destinación de los recursos públicos.

“En el artículo 12 contemplamos el posible aumento de recursos motivado por la inflación. La ampliación presupuestaria podrá alcanzar hasta el 10% del monto total del presupuesto, excepto remuneraciones, atención del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y coparticipación a municipios”, indicó el ministro.

El representante de la cartera económica destacó que no se hayan incluido los artículos que autorizan el endeudamiento para cubrir déficit debido a que no será necesario, los cuales no eran acompañados por la oposición años anteriores.

“Tanto la ejecución del Presupuesto 2021 como el proyecto para 2022 son superavitarios. Para esto ayudó la reestructuración de la deuda, cuyos vencimientos son cumplibles y no comprometen el futuro de la provincia”, resaltó Ballay en su exposición, quien también dijo que “hay una decisión política de los últimos años de decrecimiento de la planta de personal, aunque este año no se dio por las suplencias en salud y educación de población de riesgo por la pandemia”.

El director de la Oficina de Presupuesto, Hugo Zubillaga, se refirió a la perspectiva de género del proyecto: “Es la primera experiencia que tenemos en la provincia. Pudimos identificar 15 organismos que utilizaron el 100 por ciento de su presupuesto para reducir brechas de género, mientras que otros 29 lo hicieron en distintos porcentajes”, subrayó.

Por otra parte, funcionarios y legisladores debatieron acerca de la ejecución de la obra pública respecto de lo presupuestado en los últimos años y sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones. Se instó a que representantes de ambas cámaras aporten las obras que deben ser incluidas en el proyecto para los distintos territorios de la provincia.

Del encuentro también participó el director adjunto de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Economía, Sebastián Baía.

Estuvieron presentes los diputados y diputadas Ayelén Acosta, Uriel Brupbacher, Jorge Cáceres, Sergio Castrillón, Stefanía Cora, Juan Pablo Cosso, Gustavo Cusinato, Néstor Loggio, Mariana Farfán, Julián Maneiro, Nicolás Mattiauda, Silvia Moreno, Juan Navarro, Mariano Rebord, Paola Rubattino, Jorge Satto, Leonardo Silva, Julio Solanas, Esteban Vitor, Juan Domingo Zacarías y Gustavo Zavallo.

Además, las senadoras y senadores Jorge Maradey, Juan Carlos Kloss, Gastón Bagnat, Esther González, Amilcar Genre Bert, Flavia Maidana, Nancy Miranda, Rubén Dal Molín, Francisco Morchio y Mauricio Santa Cruz.