Se celebró el 90º Aniversario del hospital Urquiza y se inauguró el nuevo tomógrafo

No fue un día más este lunes para el hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. Con la presencia de autoridades provinciales encabezadas por la ministra de Salud Sonia Velázquez, el nosocomio celebró su 90º Aniversario con un acto en el playón de ingreso y como destacado del importante momento vivido, se procedió a la inauguración formal del nuevo equipo de tomografía computada.

Durante parte de la ceremonia, en la cual estuvieron presentes, la secretaria de Salud Carina Reh; el juez Federal, Pablo Seró; el senador Horacio Amavet (Frente Justicialista CREER); intendentes de localidades aledañas; el jefe de Gabinete Municipal, Yari Demian Seyler; el secretario de Salud, Miguel Toledo y autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con asiento en Concepción del Uruguay, así como también, los directores y personal de los hospitales vecinos y de los centros de salud de la ciudad, se descubrieron dos placas, una en recuerdo a la fecha y la otra en reconocimiento al equipo de salud del efector por su trabajo y compromiso en el abordaje de la Pandemia por Coronavirus.

Quien hizo uso de la palabra en primer lugar fue el director del hospital, Pablo Lombardi, que realizó un repaso de la historia de la institución desde sus inicios.

El doctor Lombardi tuvo momentos de un discurso cargado de emoción, destacando el trabajo de todo el personal desde los ordenanzas hasta los médicos y resaltó lo sucedido en estos tiempos de Covid, señalando “En esta pandemia tuvimos el rol más importante en lo que refiere a contención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes que contrajeron la enfermedad en la ciudad. Fuimos el primer centro en el interior de la provincia en contar con la posibilidad de diagnosticar mediante prueba de PCR la virosis, trabajando articuladamente con el INTA y con el INTI. Asimismo, la línea de atención telefónica llegó a tener 180 consultas diarias y se puedo dar respuesta a 50 pacientes internados en condición grave simultáneamente. También, durante este tiempo se realizó la primera intervención neuroquirúrgica en un paciente con Covid en el país y, actualmente, se está llevando adelante el Plan de Vacunación que permite tener aplicadas 122.000 vacunas en la ciudad”.

A su turno, el intendente de la ciudad, Martín Oliva, que tambien fuera director del nosocomio, no dudó en resaltar la forma de trabajo de todos y todas los que integran ese grupo de trabajo, señalando que “Acá trabajamos todos juntos, es un orgullo ser personal del hospital en estos tiempos porque no se compara con ninguno y se trabaja todos los días es por ello que, quiero agradecer y homenajear a los directores y ex funcionarios que formaron parte”.

Oliva con orgullo a flor de piel dijo además que cuando hay una emergencia, todos saben su rol y se despliega un trabajo para el cual solo necesitan las miradas y cada uno sabe lo que tiene que hacer, poniendo todo de si para que el paciente salga adelante y regrese a su casa con su familia. Finalizando el intendente felicitó al director del hospital por su desempeño en estos tiempos e hizo extensivo esto al personal.

Por su parte la ministra de Salud, Sonia Velázquez, señaló: “Estamos festejando el natalicio pero creo que debemos pensar estos establecimientos como instituciones vivientes que habitaron los trabajadores de la salud todo este tiempo. Este hospital no solamente atendió la pandemia, también siguió dando respuesta a otras patologías que, en algunos casos, tuvieron que ser diferidas”.

Por otro lado, Velázquez, mencionó: “Quiero poder poner en valor al recurso humano y los nuevos compromisos que tenemos que tener para seguir afianzando a esta institución, es así que hoy vamos, no solamente a poner en valor un nuevo equipo de tomografía de acciones computada sino también, prontamente el día 13 de diciembre, nuestro hospital va a ser sede de la licitación para el nuevo servicio de unidades de terapias intensivas”. Y agregó: “Queríamos ser rigurosos y profesionales a la hora de comprometer un servicio que después va a tener continuidad en el tiempo por lo que, ahí estuvo nuevamente la decisión política y gubernamental del gobernador, Gustavo Bordet, de poder materializar este sueño tan anhelado por la comunidad de toda la región”.

Luego de las palabras se realizaron entregas de recordatorios al doctor Pablo Lombardi y tras cantar el cumpleaños feliz, se procedió al descubrimiento de la placas recordatorias, para finalizar con la presentación del nuevo equipo para tomografías y cerrar con un brindis en el Salón del Ateneo.

Tomógrafo

En lo que respecta al nuevo aparato que incorpora la institución, se puede mencionar que el mismo es un equipo de tomografía axial computada helicoidal multicorte (el sistema completo comprende el tomógrafo, una impresora de placas, una bomba inyectora de medios de contraste) lo que supuso una inversión de 25.735.450 pesos para la provincia de Entre Ríos. Dicha adquisición se realizó mediante la orden de compra Nº 115/21.