Noticias de Caseros

1) CASEROS VIVIÓ OTRO FIN DE SEMANA DE MARATONARTE

El pasado viernes 19 de noviembre, en el marco del Maratonarte, el Gimnasio MFitness realizó su muestra anual, dejando en escena “Circo 2”, un espectáculo que disfrutó toda la familia, auspiciado por el municipio.

Y este fin de semana seguiremos disfrutando de un noviembre inolvidable:

Sábado 27 de noviembre: en la explanada del Centro Cultural “Margarita Thea” el Instituto de Danzas “Arco Iris” dejará en escena “Noche de Estrellas”, a las 21:00 horas.

Domingo 28 de noviembre: en la glorieta del predio del ferrocarril “El Baúl” Espacio Cultural, presentará “En Clave de Sol”.

Entrada libre y gratuita, servicio de cantina y para su comodidad llevar asientos.

Acompañarnos y disfruta del ARTE que se desarrolla en Caseros durante todo el año.

TE ESPERAMOS!!!

2) LOS RADIOAFICIONADOS LLEVARON A CABO SU ACTIVIDAD RADIAL

El pasado sábado 20 de noviembre se llevó a cabo un encuentro de radioaficionados en diferentes estaciones del país.

Nuestra localidad estuvo presente en esta actividad radial, a través de un radioaficionado de la ciudad de Buenos Aires que junto al Presidente del Radio Club de Concepción del Uruguay, estuvieron transmitiendo desde la estación del ferrocarril local.

Además integrantes del Radio Club Argentino estuvieron transmitiendo desde el apeadero del Palacio San José, como así también se contó con más estaciones en las localidades de Pronunciamiento, 1° de Mayo y Villa Elisa.

Es importante mencionar que esta jornada estuvo organizada por el Radio Club Argentino y al cumplir sus 100 años de vida.

3) CASEROS FUE SEDE DEL SEGUNDO CAMPEONATO DE MAXI-VOLEY

El pasado sábado 20 y domingo 21 de noviembre Caseros fue sede del Segundo Campeonato de Maxi-Voley , donde participaron más de 15 delegaciones de diferentes puntos del país. Este evento deportivo de gran nivel, dio la posibilidad a los vecinos de disfrutar de un fin de semana diferente.

4) AMBULANCIA MUNICIPAL: LÍNEA TELEFÓNICA

La Municipalidad de Caseros informa a toda la comunidad, que el servicio de ambulancia Municipal cuenta momentáneamente con solo una línea telefónica, ante cualquier emergencia deben comunicarse al (3442) 15514000.

Se solicita no enviar mensaje de texto ni whatsapp, dado que estas vías de comunicación suelen no ser seguras. No comprometa al personal a cargo de este servicio.

5) MAÑANA 24/11 SE LLEVARÁ A CABO LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

Los Señores Miembros del Honorable Concejo Deliberante de nuestra localidad de Caseros, convocan para mañana miércoles 24 de noviembre a la hora 21:00, en la Sala del Honorable Concejo Deliberante, sito en calles 27 y 4, a la Décima Primera Sesión Ordinaria del Décimo Período Legislativo, y a fin de considerar, el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

– Lectura y aprobación del acta N°105, de la Décima Sesión Ordinaria del Décimo Período Legislativo, de fecha 10 de noviembre de 2021.

– Entrega de Balances correspondientes a los meses Agosto y Septiembre 2021.

– Proyecto de Ordenanza del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el año 2022, presentado por el D.E.M.

– Proyecto de Ordenanza Impositiva, presentado por el D.E.M.

– Solicitud de Subsidio para Hogar “Nicolás Mugherli,” presentado por el D.E.M.

– Solicitud de Subsidio para Bomberos Voluntarios Caseros, presentado por el D.E.M.

– Solicitud de Subsidio para el Club Juventud de Caseros, presentado por el D.E.M.

– Solicitud de Subsidio para la Cooperativa de Agua Potable “Villa Udine LTDA”, presentado por el D.E.M.

– Solicitud de Subsidio para la Escuela Nº7 “Héroes de Malvinas”, presentado por el D.E.M.

– Solicitud de Subsidio para la Escuela Nº86 “Corrientes”, presentado por el D.E.M.

– Solicitud de Subsidio para la Escuela Nº 78 “Justo José de Urquiza”, presentado por el D.E.M.

– Solicitud de Subsidio para la parroquia “San Miguel Arcángel”, presentado por el D.E.M.

– Solicitud de Subsidio para la Asociación Civil “Carnavales de Caseros”, presentado por el D.E.M.

15.- Expediente Nº 002401. Solicitud de Subsidio para el Centro de Jubilados “Caseros”, presentado por el D.E.M.-

– Solicitud de subsidio para la Sra. Celeste Satto, presentado por el D.E.M.

– Solicitud Declarar de Interés Socio Cultural y Deportivo el “Maratonarte”, presentado por el D.E.M.

– Solicitud de Continuidad del Taller de Ajedrez, presentado por el D.E.M.

– Solicitud de Continuidad de los Talleres “Jugando en la Tercera edad” y “Activamente”, presentado por el D.E.M.

6) CORTE DE PASTO

La Municipalidad de Caseros solicita a todos aquellos propietarios de terrenos baldíos ubicados en nuestra planta urbana, que realicen el corte de pasto a fin de mantener una buena presentación de los mismos y evitar hábitat de alimañas, recordándoles que lindero a su terreno baldío hay familias viviendo, que se ven afectadas por la desidia de algunos.

El Municipio realiza el mantenimiento de los espacios verdes públicos, pero dado a la amplitud de estos, es imposible realizar el corte de pasto en terrenos de particulares, por lo que solicita a los señores propietarios colaborar con el mantenimiento de los mismos y embolsar el pasto al cortarlo, para facilitar su recolección.

7) PODA

La Municipalidad de Caseros, mediante el Área de Espacios verdes, les recuerda a los vecinos que las tareas de poda, según la Ordenanza N° 09/11, rige hasta el día 31 de agosto.

Por tal motivo se solicita NO DEJAR RESTOS DE PODA EN EL ESPACIO PÚBLICO, si por alguna eventualidad tuvieran que realizar este trabajo, deben consultar a la Municipalidad donde depositarlos.

8) SEGUIMOS ENTREGANDO SEMILLAS

El Área de Espacios Verdes de la Municipalidad de Caseros recuerda que aún quedan algunas variedades de semillas del Programa Pro- Huerta (temporada primavera/verano) y que quienes tengan un espacio protegido pueden continuar implantando.

Pueden acercarse al edificio municipal de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas, a buscar sus semillas.

Quienes necesiten asesoramiento en el cultivo doméstico que han iniciado, no duden en consultar en el Municipio.