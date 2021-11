Nico Torres festeja su cuarto ascenso

Nicolás Torres andará por estas horas de caravana por las calles de Madryn, festejando el ascenso con el Deporivo Madryn, al que se fue hace poco más de un año para convertirse en un referente de la defensa. El jueves por la tarde, en cancha de Arsenal, vencieron 1 a 0 a Racing de Córdoba, logrando el ascenso a la Primera B Nacional. También festejó Agustín Griego aunque ambos no jugaron por sendas lesiones.

Desde el colectivo que traslada al equipo rumbo al sur habló con 03442, expresando que todos van muy “contentos, volviendo de Buenos Aires a Madryn, haciendo una parada en Bahía Blanca. Contento porque no pasa todo los días lograr un ascenso y en mi caso se disfruta el doble, porque a la altura de mi carrera, a los 38 años, cada vez es mas difícil lograr algo así”.

El uruguayense volvió a comentar las “ganas de llegar y ver a la familia. Ya sabes cómo es este torneo, lo difícil, duro que es, además acá, la zona sur, con tantos viajes. Se logró el objetivo que se nos había negado a principio de año, donde habíamos tenido dos finales y no pudimos ascender”. En lo personal, Nico también remarcó el “esfuerzo muy grande que hice en venir al sur, es un premio a todas estas decisiones tomadas, que me costaron irme lejos de la ciudad. Pero fue lo correcto y ahora festejaremos con la familia, con la gente de Madryn porque es histórico para ellos”, afirmando además que es “un club ordenado, qu se veía que a la corta o a la larga iba a subir”.

Sobre su futuro, el ahora defensor central surgido de Rivadavia expresó que “no sé qué haré, nos sentaremos con los dirigentes y veremos. Tengo claro que quiero jugar un año más, estoy bien física y anímicamente, pero esto es así, un día estás acá y después no sabes. Pero Me imagino que seguiré jugando, porque jugué siempre exceptuando las finales que no llegue por un desgarro producto de tantos partidos consecutivos”.