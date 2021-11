Maxi Pérez, ganador Clase N7 Light

“Son muchos años que uno se viene preparando para poder ganar una carrera”.

El hombre de Gualeguay es uno de los animadores de la clase N7 Light pero por distintas cuestiones aunque los parciales eran muy buenos, no podía redondear un triunfo hasta este Rally de Villa Libertador Sana Martin y Diamante, que lo deja en condiciones de pelear en la ultima carrera el Campeonato de su categoría en el Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros.

“La verdad que todavía seguimos festejando el triunfo acá en Gualeguay, son muchos años que uno se viene preparando para poder ganar una carrera, es creo yo el objetivo de todos cuando empezamos a correr, así que estoy muy contento”; comento el gualeyo que lleva en la butaca derecha a Néstor Baccon.

“Se me vienen dando las cosas y eso es bueno para poderle demostrar a toda esa gente que me apoya y me ayuda cada carrera de que se esta haciendo lo necesario para obtener un resultado, muy contento también con el gesto de Javier Tofay y la categoría de hacerme ese podio con la presencia de Sergio Rosconi, que lo llamo a Pelusa Payro para entregarme el trofeo, son Pilotos de muchos años que me dan una gran mano desde que arranque. Quiero agradecer al equipo también, a mi Familia y todos aquellos que hacen posible que estemos presentes; vamos a seguir trabajando para la ultima fecha, vamos a tratar de seguir peleando el Campeonato hasta el último tramo y después trabajar para poder conseguir un buen presupuesto para el año que viene, nos veremos el 10 de diciembre”