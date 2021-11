Mattiauda le pidió a Bordet apurar las gestiones para la apertura de dos pasos fronterizos con Uruguay

El diputado provincial, Nicolás Mattiauda (Pro-Cambiemos), le solicitó al gobernador, Gustavo Bordet, que interceda ante el gobierno nacional para avanzar en la flexibilización de las restricciones sanitarias fronterizas y acelerar la apertura de los dos pasos terrestres con la República Oriental del Uruguay, que todavía no permiten el reingreso hacia Argentina desde ese país.

Mediante una nota, el legislador de Gualeguaychú le pidió al mandatario entrerriano que apure las gestiones para que se habilite el ingreso hacia nuestro país a través de las fronteras Gualeguaychú – Fray Bentos y Colón – Paysandú, teniendo en cuenta el inminente inicio de la temporada de verano, pero, principalmente, la gran cantidad de personas que necesitan cruzar hacia uno y otro país por razones familiares, laborales o comerciales.

En la misiva enviada a Bordet, Mattiauda solicita además la flexibilización de las medidas de seguridad sanitaria que se exigen para ingresar al vecino país, tales como PCR o test de antígenos, que generan un gasto adicional importante y en muchos casos difícil de afrontar por quienes necesitan cruzar al Uruguay.

“El problema radica en que, habida cuenta de la frecuencia con la que deben trasladarse de un país a otro, dichas exigencias se traducen en altísimo costo que no pueden solventar, dificultando e impidiendo completamente el contacto de muchas familias”, explica el diputado en la nota.

Y agrega: “Esta situación resulta perjudicial para muchas familias de nuestra Provincia, y repercute especialmente sobre los menores que no pueden mantener contacto con sus progenitores y sobre los adultos mayores, que no consiguen contar con el apoyo y la asistencia de sus familiares directos”.

Mattiauda menciona además las dificultades que padecen comerciantes y otros vecinos tanto de Gualeguaychú como de Colón, que se ven perjudicados tanto por las exigencias sanitarias como por la no flexibilización de ambos pasos fronterizos.

“Han manifestado su preocupación por las consecuencias negativas que conllevan dichas restricciones”, remarca y agrega que la apertura que se solicita, permitirá favorecer el intercambio de bienes y servicios, aportando una mayor fluidez comercial”.