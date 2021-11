La Facultad de Bromatología participó del 4° Congreso Virtual de Bioquímica Clínica

Docentes de la Facultad de Bromatología UNER participaron días pasados del 4°

Edición del Congreso Virtual de Bioquímica Clínica (Virtualab 2021), organizado por la

Fundación Bioquímica Argentina, con el auspicio de varias instituciones nacionales e

internacionales.

Las docentes especialistas, María Clara Melchiori y Mercedes Piaggio, expusieron

sobre “La alimentación en personas celíacas: Factores facilitadores y/u

obstaculizadores que influyen en su Microbiota Intestinal”.

En este sentido, en la presentación se destacó que si bien la alimentación libre de

gluten (ALG) es el único tratamiento disponible actualmente para la Enfermedad

Celíaca (EC), este requisito no es suficiente para mantener una adecuada salud

intestinal.

En un estudio realizado por el equipo de investigación-extensión de la Facultad, se

observó que la alimentación de esta población presentaba deficiencias respecto a la

incorporación de algunos grupos de alimentos (frutas y verduras), alimentos

fermentados y probióticos, y que, si bien en la mayoría de los casos había una

adherencia a la dieta con supresión de trigo, avena, cebada y centeno (Sin TACC),

muchos de los alimentos elegidos consistían en panificados; en donde estos cereales

con gluten se remplazan por harinas refinadas de cereales o tubérculos.

Si bien el estricto seguimiento de una dieta libre de gluten revierte los daños que

afectan a las vellosidades intestinales y, por consiguiente, mejora la absorción de

macro y micronutrientes, es preciso que la alimentación de esta población sea lo

suficientemente equilibrada y variada para aportar dichos nutrientes y prevenir

enfermedades.

Desde esta perspectiva, las frutas y las verduras proveen numerosos compuestos

bioactivos con acción en el organismo humano (vitaminas, minerales, antioxidantes,

etc.) y en la microbiota intestinal (prebióticos), que a su vez, mejora las funciones de

la microbiota intestinal y la salud humana.

Por otra parte, los alimentos fermentados (yogur, kéfir, chucrut, etc.) y los alimentos

con probióticos (yogur con probióticos) son fuentes de microorganismos beneficiosos

que diversifican, incrementan y potencian las funciones propias de esta microbiota.

En la conferencia desarrollada por las docentes se hizo hincapié en las funciones de

la microbiota intestinal desde una perspectiva bioquímica, y se mostraron alternativas

para trabajar sobre factores alimenticios y, de esta forma, mejorar las funciones de la

microbiota Intestinal.

Resulta de mucho interés que, en estos eventos científicos de relevancia, se aborden

problemáticas que vienen siendo trabajadas en las líneas de investigación-extensión y

en las carreras de grado presentes en nuestra, con el objetivo de facilitar la calidad de

vida de la comunidad celíaca.

Dato

La actividad de este encuentro se desarrolló del 1 al 13 de noviembre, enteramente en

un entorno virtual a través de Internet.

Un panel de expertos seleccionados por el Comité Científico, ofreció disertaciones

presentadas en formato de video junto con materiales que complementan y

enriquecen las mismas.

Los objetivos principales de Virtualab 2021 fueron:

• Ofrecer a la comunidad de profesionales del Laboratorio Clínico (Bioquímicos y

títulos equivalentes) nacional e internacional, una completa capacitación en línea,

accesible bajo la modalidad a distancia.

• Facilitar al profesional el acceso al conocimiento actualizado, mediante una

plataforma amigable y una metodología flexible, en cualquier momento y lugar.

• Promover mayor tiempo de interacción e integración entre los participantes y los

contenidos, antes y después del propio evento virtual.