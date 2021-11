Información de Caseros

1) LLEGAN LAS DOS ÚLTIMAS NOCHES DE MARATONARTE

Acompañanos y disfrutá del ARTE que se desarrolla en Caseros durante todo el año!!!

Sábado 27 de noviembre: en la explanada del Centro Cultural “Margarita Thea” el Instituto de Danzas “Arco Iris” dejará en escena “Noche de Estrellas”, a las 21:00 horas.

Domingo 28 de noviembre: en la glorieta del predio del ferrocarril “El Baúl” Espacio Cultural, presentará “En Clave de Sol”.

Entrada libre y gratuita, servicio de cantina y para su comodidad llevar asientos.

NO TE LO PIERDAS!!! TE ESPERAMOS!!!

2) SE LLEVÓ A CABO EL CURSO DE CAPACITACIÓN DE OPERARIOS Y AUXILIARES DE MÁQUINAS PULVERIZADORAS

El pasado miércoles 24 de Noviembre se llevó a cabo en el Centro Cultural “Margarita Thea”, de nuestra localidad, el curso de Capacitación de Operarios y Auxiliares de Máquinas Pulverizadoras (mosquitos); el cual se venía postergando hace 2 años por la pandemia.

Este curso es de carácter fundamental ya que mantiene actualizados a los operarios y les permite obtener, previa evaluación, un carnet habilitante. Estos cursos se están realizando en toda la provincia, en el marco de un convenio del Gobierno de Entre Ríos con la UNER.

Se contó con la presencia del Intendente Ramón Cornejo para la apertura de la jornada, así como también del Director de Agricultura, Ing Agr. Carlos Toledo, personal del Área de Sanidad Vegetal y Docentes de las cátedras de Mecanización Agrícola y Terapéutica Vegetal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, los cuales llevaron a cabo las diferentes instancias teórico-prácticas de la capacitación.

Por la mañana se realizó una actualización para los operarios del segundo nivel que ya tenían carnet habilitante, y por la tarde para los que realizaban el carnet por primera vez.

3) AMBULANCIA MUNICIPAL: LÍNEA TELEFÓNICA

La Municipalidad de Caseros informa a toda la comunidad, que el servicio de ambulancia Municipal cuenta momentáneamente con solo una línea telefónica, ante cualquier emergencia deben comunicarse al (3442) 15514000.

Se solicita no enviar mensaje de texto ni whatsapp, dado que estas vías de comunicación suelen no ser seguras. No comprometa al personal a cargo de este servicio.

4) SERVICIO DE ENFERMERÍA MUNICIPAL Y ATENCIÓN MÉDICA

Se recuerda a toda la comunidad los horarios del servicio de enfermería que cubre la Municipalidad de Caseros, para este fin de semana: sábado 27 y domingo 28 de noviembre:

Por la mañana de 08:00 a 12:00 horas.

Por la tarde de 16:00 a 20:00 horas.

Además, les recordamos que el número de teléfono para contactarse con dicho servicio es el 3442/ 15514002.

Por otra parte, se informa que la atención del Dr. Urtarán, médico clínico con especialización en cardiología, este fin de semana será el día sábado 27 de noviembre de 09:00 a 11:00 horas y domingo 28 de 08:00 a 11:00 horas.

5) DECIMOPRIMERA SESIÓN ORDINARIA

El pasado miércoles 24 de noviembre los Señores Miembros del Honorable Concejo Deliberante de nuestra localidad, llevaron a cabo la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Décimo Período Legislativo.

En primer lugar se aprobó, previa lectura, el acta N°105, de la Décima Sesión Ordinaria del Décimo Período Legislativo, de fecha 10 de noviembre de 2021.

Seguidamente se hizo entrega de Balances correspondientes a los meses Agosto y Septiembre 2021.

Luego se aprobó de forma unánime el Proyecto de Ordenanza, del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el año 2022, como así también el Proyecto de Ordenanza Impositiva, ambos presentados por el D.E.M.

Luego los Concejales de los diferentes bloques aprobaron de forma unánime las siguientes solicitudes de subsidios, presentados por el D.E.M.:

– Al Hogar “Nicolás Mugherli”

– A los Bomberos Voluntarios de Caseros

– Al Club Juventud de Caseros,

– A la Cooperativa de Agua Potable “Villa Udine LTDA”

– A la Escuela Nº7 “Héroes de Malvinas”.

– A la Escuela Nº86 “Corrientes”.

– A la Escuela Nº 78 “Justo José de Urquiza”.

– A la Parroquia “San Miguel Arcángel”.

– A la Asociación Civil “Carnavales de Caseros”.

– Al Centro de Jubilados “Caseros”.

– A la Sra. Celeste Satto.

También se aprobó de forma unánime la Solicitud de Declarar de Interés Socio Cultural y Deportivo el “Maratonarte”, presentado por el D.E.M.

Y por último y de forma unánime se aprobó la solicitud de continuidad de los Talleres de “Ajedrez”, “Jugando en la Tercera edad” y “Activamente”, presentado por el D.E.M.

6) EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

El Municipio de Caseros continúa acondicionando canteros de diferentes espacios verdes de la localidad. En estos días se ha trabajo en Frente a la terminal de ómnibus, en la Piedra Fundacional y en el Acceso y Rotonda de avenida 23, y hoy se continua en el cantero ubicado Frente a la Municipalidad y en la sala velatoria.

De esta manera seguimos embelleciendo los espacios de Caseros.

7) TRABAJOS EN PLAZA CENTENARIO

Desde el Municipio de Caseros queremos dar a conocer a todos los vecinos el trabajo de reacondicionamiento de la” Placita Centenario”, ubicada en el “Barrio Piolín”, habiendo pasado 11 años desde la creación de ese espacio verde, necesitaba una intervención de mejoramiento tras haber transcurrido un tiempo importante desde su creación; contándoles además que trabajamos en embellecer saludablemente todos los espacios de la localidad para que los vecinos tengan diferentes oportunidades de interacción social.

Se han reacondicionado los canteros que dan al lateral norte de la Plaza, se incorporaron más especies arbóreas y se cambiaron otras que no prosperaban, se instaló un nuevo juego para el disfrute de los niños, novedoso y moderno.

Desde el Municipio trabajamos en el cuidado de todos los espacios de sociabilización, pero queremos contar también con la ayuda de ustedes en el cuidado de los mismos, para que podamos disfrutar de árboles sanos, de juegos limpios, de luminarias en funcionamiento, de residuos en su lugar correspondiente; es muy importante que todos pongamos nuestro grano de arena para el bien común de nuestra sociedad.

8) SE HA FINALIZADO CON LAS ACTIVIDADES DEDICADA A LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Cada 20 de noviembre se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Niño, es un día dedicado a todos los niños del mundo y para difundir los derechos de la infancia y promover la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.

Por este motivo y durante estos días, el Área NAF (Niñez, Adolescencia y Familia) de la Municipalidad de Caseros, llevó a cabo diferentes actividades junto a las escuelas primarias locales y rurales.

El pasado miércoles 24 de noviembre se visitó las escuelas rurales, N° 19 “Leopoldo Herrera», ” N° 20 “Remedios de Escalada” y N° 39 «Gervasio Artigas», donde el equipo del Área NAF junto a los alumnos y docentes de dichas instituciones desarrollaron actividades y juegos sobre la importancia de los derechos de los niños a través de mensajes, con el fin de concientizar sobre la importancia de esta fecha; al finalizar se les entregó una merienda.

El Área NAF (Niñez, Adolescencia y Familia) de la Municipalidad de Caseros agradece a las autoridades y alumnos por su recibimiento y predisposición.

De esta manera se ha finalizado con esta semana de actividades sobre los Derechos de la Niñez, agradeciendo a cada una de las escuelas que se sumaron a esta propuesta.

Próximamente se continuará con más actividades en relación a este día.

9) PODA: NO DEJAR RESTOS DE PODA EN EL ESPACIO PÚBLICO

La Municipalidad de Caseros, mediante el Área de Espacios verdes, les recuerda a los vecinos que las tareas de poda, según la Ordenanza N° 09/11, rige hasta el día 31 de agosto.

Por tal motivo se solicita NO DEJAR RESTOS DE PODA EN EL ESPACIO PÚBLICO, si por alguna eventualidad tuvieran que realizar este trabajo, deben consultar a la Municipalidad donde depositarlos.

El art. 117 del código de faltas indica que queda prohibido el depósito de ramas en la vía pública fuera del periodo denominado de “Podas de Arboles”, comprendido entre el primero de Mayo y el treinta y uno de agosto de cada año, como así también la poda de los árboles urbanos que es tarea exclusiva del personal municipal bajo la dirección de los especialistas en el tema.

La falta a las normas reglamentarias respectivas al “Arbolado de los Frentes Domiciliarios”, será sancionada con multa. Es importante mencionar que la Ordenanza N° 342 aprueba el Código de Faltas y procedimiento de la Municipalidad de Caseros que como Anexo I forma parte integrante de esta Ordenanza.

10) CELEBREMOS JUNTOS EL 111° ANIVERSARIO DE CASEROS

El día viernes 3 de diciembre, se llevarán a cabo los festejos por el 111° Aniversario de la Fundación de Caseros. Los mismos se realizarán en el Centro Cultural “Margarita Thea” a partir de las 20:00 horas, donde disfrutaremos de las siguientes actuaciones:

– Banda de Música de la Policía de Entre Ríos “Gral. Francisco Ramírez”

– Escuela “Danzar” del Club Juventud de Caseros

– Costumbres Entrerrianas

– Grupo Sentimientos del Corazón

– Instituto de Danzas “Arco Iris”

– Facundo y su Chamamecera Ilusión

– Arte Crisol

– Presentación de comparsas locales

– Y como cierre de la noche contaremos con la actuación en vivo de “La Bristol”

Este evento, de entrada libre y gratuita, además contará con la feria artesanal y comercial, patio de comidas y servicio de cantina.

Solicitamos no asistir al predio con conservadoras y de esta manera poder colaborar con las diferentes instituciones locales.

Para mayor comodidad se ruega llevar asientos. NO TE LO PIERDAS!!! LOS ESPERAMOS!!!

CIERRE DE TALLERES MUNICIPALES

El día domingo 5 de diciembre en el Centro Cultural “Margarita Thea” a partir de las 19:30 horas, se realizará el cierre de los Talleres Municipales 2021. En dicho cierre se entregará los certificados a los diversos talleristas y sus respectivos docentes.

Luego disfrutaremos de la presentación de algunos de nuestros Talleres Municipales. Están todos invitados… Los Esperamos!!!