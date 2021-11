Fue sorteado el Bono Telefónico de ALCEC

Tal como estaba programado, fue sorteado una vez más el Bono Telefónico de ALCEC en Concepción del Uruguay, que tuvo esta vez como ganadora del primer premio a una vecina de Colonia Elía.

El evento tuvo lugar desde las 19 horas, en calle Tibiletti 73 y fue transmitido por Somos Concepción

Ganadores Bono Telefónico Alcec 2021

1. FILIPUZZI CORINA (Colonia Elía)

2. TOMASSI SEBASTIAN (C. del Uruguay)

3. BASSINE MARIA CRISTINA (C. del Uruguay)

4. PLAZAOLA ELSA (C. del Uruguay)

5. MONTEFINALE MARIA DE LOS ANGELES (C. del Uruguay)

6. HIPAL ANA PAULA (Villa Elisa)

7. CORAZZA DINA (C. del Uruguay)

8. BARRIOS JORGELINA (C. del Uruguay)

9. PANARIO SUSANA (C. del Uruguay)

10. VIANA MONICA (C. del Uruguay)