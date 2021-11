Fin de semana con más de 2000 personas alojadas en la ciudad

La ciudad fue sede desde el jueves 4 al domingo 7 de noviembre, del 36° Encuentro Entrerriano de Teatro, del 41° Campeonato Nacional de Pista y Campo de Atletismo Máster, del segundo Encuentro Entrerriano de Crossfit y de la reapertura del Hipódromo local luego de estar cerrado al público, los últimos 4 años. Más de 2000 personas estuvieron alojadas en La Histórica, por lo que el sector hotelero y gastronómico, comienza a tener una rápida recuperación luego de la pandemia.

Nuevamente la ciudad fue el epicentro de región. A tan sólo 295 km. de la Capital Federal y a 276 km. de Rosario, Concepción del Uruguay se ubica en un punto estratégico de la región centro, permitiendo que muchos argentinos la elijan como un atractivo para realizar diversas actividades.

Las autoridades municipales del Turismo, la Cultura y el Deportes, analizaron este lunes los resultados del primer fin de semana vivido en Concepción del Uruguay, en el que se disfrutaron de distintos atractivos y encuentros nacionales y provinciales.

Y así fue, que durante el primer fin de semana de noviembre, 823 atletas de más de 30 años, llegaron de diversas provincias argentinas conformando 58 delegaciones y disfrutando de un hermoso reencuentro; el primero después de la pandemia, y gracias a varios factores: “La ciudad cuenta con una pista sintética de atletismo que se destaca en Lationamérica y siempre es un gusto volver a Concepción del Uruguay por la hospitalidad de la gente. No es casual que muchas disciplinas deportivas la elijan” destacaron los organizadores del 41° Campeonato Nacional de Pista y Campo de Atletismo Máster.

El Campeonato fue organizado por la Confederación de Atletas Master de la República Argentina, la Asociación Master de Atletas Entrerrianos, la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la Federación Atlética de Entre Ríos y el Centro de Educación Física N°3 “Hugo Mario La Nasa”. El acto inaugural fue muy emotivo, generándose inclusive un momento oportuno para reconocer a Máximo Velázquez, de Palpalá (Jujuy), quien con 90 años es el mayor atleta de este Campeonato Nacional. Las imágenes pueden apreciarse en el Facebook oficial de la Municipalidad de Concepción del Uruguay o ingresando en el link: https://bit.ly/3nVPMl6

Encuentro de Teatro

Emociones, aplausos, risas y llantos es lo que se vivió durante cuatro intensos días del Encuentro Entrerriano de Teatro. La ciudad fue sede como en el 2019, para el desarrollo de este evento que contó con la participación de más de 200 actrices y actores, sonidistas, maquilladores, escenógrafos, técnicos, entre otros profesionales que participaron de esta actividad coorganizada por la Secretaría de Cultura del gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concepción del Uruguay y que fue disfrutada por más de 5.500 espectadores. Los escenarios físicos durante los tres días fueron el Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza, el ex Mercado Municipal 3 de Febrero y el Auditorio Carlos María Scelzi. Además, se realizó el denominado “Insólito City Tour” durante el sábado y el domingo, que mezcló historia y teatro, recorriendo en colectivo, los principales atractivos que posee la ciudad. Fueron dos funciones el sábado y dos el domingo “y la verdad que la gente se sumó de tal manera que por momentos nos desbordaron” señalaron desde la organización ante el numeroso público que no pudo realizar el recorrido. Y hasta se trasladaron en sus vehículos personales para seguir al contingente, en los distintos lugares, marcando el entusiasmo y “las ganas” de participar de atractivos que no se dan todos los días.

Se trató de un evento que ya se encuentra apropiado por las y los propios uruguayenses que recibieron con agrado los atractivos que ofrece el arte del teatro, quienes estuvieron además, atentos a todo tipo de sorpresas que se daban constantemente en los diversos escenarios. “De eso se trata. De que las personas estén expectantes de lo que sucede y abiertos a las emociones que brinda el arte; el teatro como forma de expresión” destacaron los directores artísticos del Encuentro.

Crossfit e Hipódromo

Para cerrar la semana, el domingo, la convocante Isla del Puerto fue escenario en su sector norte, del encuentro “Crossfit La Usina Beach”, en su segunda edición. Se inscribieron más de 215 deportistas que compitieron en las distintas instancias que ofrece el Crossfit en sus respectivas categorías. La actividad comenzó a las 9 de la mañana y culminó pasada las 22. “Fue todo un éxito” destacó Federico Gratarola, organizador de la actividad ante todos los presentes.

Paralelamente, el Hipódromo local se vestía de fiesta desde horas tempranas, ya que durante cuatro años, más de 200 familias estuvieron sin trabajar debido a las refacciones que demandó este tiempo para ponerlo en condiciones y que se vio demorado producto de la pandemia. Hoy vuelven todas las actividades deportivas al Club, luego del acto oficial de puesta en valor que se desarrolló el domingo con la participación de autoridades locales y provinciales y más de 3000 personas que llegaron desde todas partes. “La ruta 39 parecía un hormiguero” señalaron quienes viajaron del interior entrerriano, graficando la importancia del evento y la extraordinaria concurrencia que tuvo el reencuentro hípico y Concepción del Uruguay, como ciudad anfitriona.