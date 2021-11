El Frente de Todos cerró su campaña con caminatas simultáneas en toda la provincia y trasmisión en vivo por redes sociales

El formato elegido por el Frente de Todos para cerrar su campaña de cara a las elecciones legislativas fue el de alrededor de 1000 caminatas simultáneas en toda la provincia que fueron transmitidas a través de las redes sociales. La actividad terminó con una conferencia de prensa federal encabezada por el gobernador Gustavo Bordet y los candidatos en diferentes ciudades entrerrianas.

Encabezada por el gobernador Gustavo Bordet, que participó de la caminata que finalizó en el barrio Pancho Ramírez de Paraná, la jornada contó además con la presencia del candidato a diputado nacional Enrique Cresto recorriendo todas las seccionales de la capital del citrus junto al intendente Alfredo Francolini, legisladores, concejales y militantes peronistas. La actual diputada y candidata a la reelección en esa banca, Carolina Gaillard estuvo por la mañana junto a la vicegobernadora Laura Stratta realizando actividades Victoria. En la tarde, la candidata se sumó a la caminata encabezada por el intendente Martín Oliva en Concepción del Uruguay.

Tomás Ledesma hizo lo propio en Paraná, junto al intendente Adán Bahl y el gobernador Gustavo Bordet, además de legisladores y legisladoras, concejales y militantes de la seccional cuarta. Brenda Ulman desarrolló actividades en Federal junto al intendente Gerardo Chapino y la senadora Nancy Miranda. Lucas Larrarte recorrió las barriadas de su ciudad, San Salvador, para trasladarse luego a Villaguay y sumarse a la conferencia de prensa junto a la intendenta Claudia Monjo y el senador Adrián Fuertes.

Imágenes de esas localidades, Las Cuevas, Nogoyá, San Jaime de la Frontera, Gualeguaychú, La Paz y San Gustavo, entre muchas otras, se pudieron observar en durante la transmisión. Las comunicaciones con diferentes puntos de la provincia se fueron intercalando con entrevistas a funcionarios y funcionarias que analizaron los indicadores de reactivación económica e inversión pública para generar trabajo de calidad.

Crecimiento

Durante la conferencia, Borde sostuvo que “nosotros jugamos a favor de los intereses populares”, y recordó que «vivimos una situación realmente excepcional, como fue la pandemia. Esto afectó las economías, pero también lo emocional y la salud de muchas personas”.

En ese marco, el mandatario remarcó que “nosotros salimos a escuchar a la gente, y ese mensaje que nos transmitió cada vecino, lo transformamos en acciones de gobierno para mejorar la realidad”.

“Tenemos indicadores en Entre Ríos que se condicen con lo que viene ocurriendo en el país. El empleo creció 2,1 por ciento encima de niveles pre pandemia, lo mismo ocurre con sectores como la construcción, que las ventas interanuales se incrementaron un 103 por ciento o las ventas en general que aumentaron un 72 por ciento”.

Además, Bordet reconoció que si bien resta que ese crecimiento se exprese en la mayoría de la población “estamos en ese camino y por eso necesitamos diputados que defiendan los derechos de los trabajadores en el congreso. Estamos pensando para adelante y tenemos la convicción para avanzar hacia un modelo de desarrollo, de producción y de empleo. No venimos con marketing, no venimos a engañar a la gente”.

Finalmente, el gobernador se dirigió a las y los entrerrianos para pedirles “que nos acompañen para seguir sosteniendo la reactivación de la obra pública y las inversiones en salud, así como el acompañamiento a muchos y muchas entrerrianas que aún están en la pobreza. Les pedimos que confíen en un gobierno que siempre estuvo, en las buenas, pero mucho más en las malas”.

Del modo pandemia al modo peronismo

También Enrique Cresto se refirió a los indicadores económicos que dan cuenta del crecimiento del país en los últimos meses, subrayando que “todavía falta mucho, pero la economía se está reactivando, hay más empleo, las industrias están invirtiendo y el comercio se recupera. Pero ahora, que estamos saliendo de la pandemia, que el país está avanzando; no podemos permitir que los mismos que endeudaron al país e hipotecaron el futuro de los argentinos le pongan freno a este crecimiento”.

Recordó que “el pueblo nos votó en 2019 para que solucionemos los problemas estructurales que dejó el gobierno de Cambiemos. Desde que este gobierno asumió, la pandemia nos puso un freno. No nos detuvo, pero impidió que en los primeros meses de gobierno llegaran los cambios que la gente esperaba. Eso se reflejó en las urnas en las PASO. La gente nos dijo que aún creía, pero que había que acelerar, reactivar y pasar del modo pandemia al modo peronismo y eso hicimos. Eso es lo que estamos haciendo”.

“El voto a favor del Frente de Todos es un voto en defensa de todo lo que logramos, es un voto de acompañamiento al gobernador Gustavo Bordet y al presidente Alberto Fernández. Un voto a conciencia y con memoria, que acelera y consolida el crecimiento. Porque la salida de la pandemia es para adelante, con trabajo, con producción, con desarrollo y justicia social”, remarcó el candidato.

Votar hacia adelante

A su vez, Carolina Gaillard manifestó que a su entender esta fue “una campaña de escucha, donde estuvimos más cerca de la gente y creo que eso se va a ver este 14 de noviembre”. Coincidió con su compañero de lista en que votar al Frente de Todos es “votar para adelante”, a contraposición de Juntos por el Cambio “que es votar para atrás”. Enumeró en este sentido la destrucción de las políticas públicas como el Conectar Igualdad, el Progresar, las políticas de ciencia y técnica, las becas para los investigadores, entre otras. “Tenemos la oportunidad este 14 de darle fuerza a nuestro presidente Alberto Fernández y contar con todas las herramientas para seguir transformando y reconstruyendo la Argentina”, concluyó la candidata.

A su turno, Ulman destacó que “caminamos en La Paz y Federal, donde tuvimos un muy buen recibimiento de los vecinos, escuchando sus inquietudes y compartiendo las propuestas que llevamos adelante desde el Frente de Todos”.

“Formamos parte de un gobierno que trabaja por el norte entrerriano, porque somos de allí y conocemos la realidad de nuestros territorios, por eso fue muy gratificante el encuentro hoy con cada familia”, manifestó la candidata del Frente de Todos.

Por último, Ulman resaltó que “en cada barrio se sintió la mística de nuestro movimiento, que se da una lógica del cara a cara, para recoger las demandas y transformarlas en políticas públicas para salir adelante”.

“Poner el hombro”

Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl, puso de relieve que “vinimos a la política a trabajar por Paraná, a poner el hombro por Entre Ríos y a dejar todo para que esta provincia tenga a los mejores diputados y diputadas en el Congreso Nacional, para que nos representen y defiendan nuestros intereses como entrerrianos”.

La recorrida en Paraná abarcó todas las seccionales de la ciudad. El intendente Adán Bahl remarcó “que el peronismo es una fuerza política que cree en lo que hace, que no negocia sus principios y tiene claro que mientras siga habiendo compatriotas que la pasan mal y no llegan a fin de mes, el trabajo no está terminado. Por eso necesitamos seguir trabajando y poniendo el cuerpo”, sostuvo.

Para finalizar, agradeció “el esfuerzo y compromiso” de la militancia. “Sé que ustedes siempre están y son incondicionales. Y muchas veces le quitan tiempo a su familia o a su trabajo para dar una mano, para ayudar al otro. Eso es el peronismo. Y eso es lo que tenemos que reivindicar. Sin militancia no hay política y sin política no hay democracia”, concluyó Bahl.