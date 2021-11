Depro y Juventud por el segundo ascenso

Segundo ascenso: los duelos de octavos de final del Federal A que se juegan el domingo.

Este domingo comenzarán los octavos de final por el segundo ascenso del Federal A, donde Racing de Nueva Italia espera rival que saldrá de los siete duelos.

El Consejo Federal informó la programación de todos los encuentros, donde luego habrá un parate de dos semanas hasta los cuartos de final. Las elecciones frenarán la acción y recien se programará para el fin de semana subsiguiente.

17.00: Sol de Mayo (2do Zona A) vs. Defensores de Villa Ramallo (8vo Zona B)

18.00: Cipoletti (3ro Zona A) vs. Juventud Unida de Gualeguaychú (7mo Zona B)

16.30: Sportivo Peñarol (4to Zona A) vs. Defensores de Pronunciamiento (6to Zona B)

16.30: Olimpo (5to Zona A) vs. Sportivo Las Parejas (5to Zona B)

16.15: Gimnasia y Tiro de Salta (2do Zona B) vs. Villa Mitre de Bahía Blanca (8vo Zona A)

18.00: Central Norte (3ro Zona B) vs. Juventud Unida de San Luis (7mo Zona A)

18.30:Chaco For Ever (4to Zona B) vs Independiente de Chivilcoy (6to Zona A).

Los siete ganadores avanzarán a cuartos de final y allí se sumará Racing, que volverá a jugar en estadio neutral.