Denuncian al PAMI por abandono y negligencia a un adulto mayor de San José y la Obra Social dio su versión

La persona de 75 años se encuentra postrada, internada luego de un año de haber sufrido un accidente y en estado delicado. Tiene una sentencia judicial favorable pero PAMI sigue sin responder según asevera su abogado. Desde la Obra Social señalan que siempre estuvieron a disposición del afiliado, facilitando las gestiones médicas y sociales.

Silverio Martínez, un hombre de 75 años de la Ciudad de San José, se encuentra internado postrado y muy débil, a la espera de respuestas de la obra social para una operación de columna y pierna. Pese a contar con sentencia judicial favorable su grave situación todavía no ha sido resuelta.

El hombre sufrió un accidente doméstico hace un año y luego de permanecer internado en el Hospital de San José comenzó a ser trasladado a distintos nosocomios y sanatorios privados. Desde entonces su situación ha empeorado notablemente y continúa a la espera de una resolución.

Los familiares, representados por el abogado Gustavo Velzi, enviaron una carta documento al Sanatorio S.M.Q. para impedir que sea trasladado a su vivienda, y también a la obra social PAMI, responsabilizándola de la salud de Silverio.

El abogado Velzi fue entrevistado por Javier Etcheveste en el programa "Código de Barra".

“Es incomprensible la dejadez, la falta de atención y la negligencia pura lo que le ha pasado a Silverio, y por el tiempo que ha transcurrido, resolverle las cuestiones que eran de base que ameritaban una intervención quirúrgica ahora no lo pueden hacer” señaló el abogado.

Y aseveró: “A pesar de tener una sentencia judicial favorable de un amparo en el Juzgado Federal, primero lo dilatan apelando que recién ahora con una multa económica intentan derivarlo a un centro de rehabilitación”.

“Sostenemos que necesitamos que nos garanticen algo porque por lo que vemos del diálogo que ha mantenido la hija Carina con el representante local (de la obra social PAMI) que es Gonzalo Martínez, todo hace presumir que la cuestión es derivarlo a algún lugar por esta sentencia judicial y por la multa que la impone el Juzgado de $3 mil pesos por día hasta que no se solucione el tema” indicó.

Velzi dijo a su vez: “Seguimos indignados y no tienen respuesta a la situación complicada que está sufriendo este adulto de 75 años”. “Hay mucha gente que ya no quiere ir por ese trato indigno, dentro de la impericia, dentro de la negligencia que hay en resolver este tipo de situaciones a su vez está eso, no quieren ir porque los tratan mal”.

Y también denunció en la entrevista radial: “San José para mi es un caos en ese sentido, yo hace rato que lo vengo diciendo y estaría bueno que repliquemos estas voces y que sigamos trabajando para que esto mejore”.

Por último, el abogado Gustavo Velzi afirmó: “Él tiene una quebradura y un compromiso óseo importante en la espalda, en realidad son dos vértebras quebradas y tiene la quebradura del fémur que prácticamente le selló, eso no es rehabilitación, eso es posterior, primero es ver cómo mejorarle la vida, él estaba muy bien, trabajando” puntualizó.

El PAMI da su versión

Conocida esta versión, desde al PAMI señalaron que “Silverio Martínez es un afiliado residente en la localidad de San José, Entre Ríos, que sufrió un accidente en octubre de 2020, que le afectó sus piernas y movilidad. El paciente fue atendido de urgencia en el Sanatorio Médico Quirúrgico de Colón y luego derivado a Clínica Pronto de Gualeguaychú”.

Tras varios meses de convalecencia por la patología de base y complicaciones durante la internación, los profesionales de la salud lograron estabilizar su cuadro, para continuar su tratamiento en un centro especializado en rehabilitación.

El centro especializado de referencia en la región es Casa Funes (Plus Vita), ubicado en la localidad de Funes, provincia de Santa Fe.

“La responsabilidad de nuestra obra social es facilitar y dar cobertura a los tratamientos que indiquen los profesionales de la salud que atienden a nuestras personas afiliadas. En el caso del afiliado su médico de cabecera y su traumatólogo solicitaron su traslado a un centro de rehabilitación”, señalaron.

Por otra parte indicaron que “Entendemos y acompañamos a los familiares del afiliado en estos momentos de dolor que transitan. Desde el momento del accidente, las autoridades locales del PAMI estuvieron a disposición de los familiares del afiliado, facilitando las gestiones médicas y sociales que requirieran, brindando a su vez asistencia para facilitar su traslado y alojamiento de sus familiares, para que estos puedan acompañarlo durante esta nueva etapa de su tratamiento”.