Crimen de Monzón: dispusieron 90 días de prisión preventiva para el acusado de disparar

El joven detenido por el crimen a balazos de Catriel Monzón, deberá permanecer con prisión preventiva al menos por 90 días, mientras se desarrolla la Instrucción Penal Preparatoria (IPP), que lleva adelante la fiscal del caso, doctora Albertina Chichi.

La medida se adoptó este viernes en audiencia ante el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz y a solicitud de la parte acusadora, que intente evitar todo tipo de riesgos procesales, mientras continúa la recopilación de testimoniales y elementos que serán de vital importancia a la hora del juicio oral.

El acusado

Este viernes, tras ser indagado, el joven de 19 años, señalado por muchos testigos como autor del crimen y que además confesara a sus amigos que “se la mandó”, fue llevado al Juzgado, donde concurrió acompañado de su defensor particular, el doctor Jail Gay, encontrándose presente también la fiscal del caso.

Se trata de Leonel Fernando Melgares de 19 años de edad, quien según el alegato fiscal, no cuanta con antecedentes computables de mayor, pero tuvo una causa por tentativa de homicidio que nunca llegó a juicio.

Según señaló la doctora Chichi en su alegato, explicó que Melgares dio muerte a Catriel Cesar Monzón de 22 años, a quien le efectuó tres disparos con un arma de fuego, cuando la víctima estaba en la intersección de Henri y Lepratti, causándole lesiones, una de ellas en el tórax, proyectil que terminó impactando en el corazón del muchacho, que tras correr unos metros cayó sobre una vecina que estaba sentada en Henri 1211, tras lo cual Melgares escapó en una moto, mientras que el herido era llevado al hospital donde falleció, por lo que Melgares fue imputado del delito de “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

La fiscal dijo que el hecho es muy grave y se cometió en un lugar y horario donde siempre hay mucha gente, lo que pudo ser mucho más grave, asegurando que tiene numerosos testimonios y elementos que permiten sostener la responsabilidad y autoría por parte del acusado en el hecho investigado.

Entre estos están los testimonios de jóvenes que estaban en el lugar y vieron llegar a agresor y efectuar los disparos sin mediar palabra alguna, guardándose el arma en la cintura para luego escapar, pero dijeron que ambos habían tenido una pelea la mañana de este día. Otro de los testigos aseguró ver a Melgare con el arma en la mano izquierda, señalando que era un arma grande similar a la usada por la Policía.

Pedido de la preventiva

Luego del relato de los hechos, la Fiscalía consideró necesario que Melgare permanezca detenido para evitar riesgos procesales, ya que se debe proteger a los testigos para llegar a juicio, sobre todo a varios de ellos que son menores de edad y que deberán declarar en Cámara Gesell, agregando que el joven hizo desaparecer la ropa usada en el hecho y el arma que hasta ahora no fue hallada.

También pidió la medida considerando los riesgos de fuga, ya que la pena en expectativa es de prisión efectiva y el imputado dejó demostrado que puede ocultarse o fugarse si lo desea, destacando que no puede estar con prisión domiciliaria porque está visto que no lo pueden controlar.

Se opuso el defensor

A su turno, el doctor Jalil Gay, defensor del joven acusado, no objetó la acusación, pero si se opuso a la medida solicitada por la Fiscalía, considerándola excesiva y agregó que no hay peligro de fuga, ya que su cliente se entregó voluntariamente y además que el hecho de una pena en expectativa de cumplimiento efectiva, no debe ser considerada como un peligro de fuga.

El doctor Gay consideró que para evitar un supuesto peligro de entorpecimiento, se puede hacer con medidas de coerción y por eso ofreció que el joven Melgare quedara bajo custodia de su hermana.

Escuchadas las partes y una vez analizados los elementos existentes a esta altura de la IPP, había suficientes evidencias para mantener detenido a Leonel Fernando Melgares, por el plazo de 90 días, por lo que los primeros 30 días será en Comisaría Primera y luego deberá ser trasladado a una unidad carcelaria.

No hay otro detenido, ni heridos

Respecto a los trascendidos sobre una segunda detención en relación al hecho y una supuesta mujer herida, la Fiscalía aclaró a 03442 tras la audiencia, que no hay ningún otro involucrado en el hecho y que respecto a otra persona lesionada, se investigó y no surgió al menos por ahora que esto sea cierto.