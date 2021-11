A solicitud de la Fiscalía se dispuso la libertad con medidas para acusado de violencia

En la ciudad de Concepción del Uruguay, se realizó audiencia en el Salón del Juzgado de Garantías, presidida por la jueza Nº 1, doctora Melisa María Ríos, para tratar el pedido fiscal de libertar con medidas para HOVG de 42 años, de nacionalidad colombiana, acusado de “Lesiones leves dolosas calificadas en función de la relación de pareja y mediando violencia de género y daño”, en concurso real.

El imputado es representado por el defensor particular, doctor José Peluffo, causa que lleva adelante el fiscal auxiliar Nº, doctor Eduardo Santo.

Al hacer uso de la palabra, el fiscal dio lectura de los hechos atribuidos, señalando que HOVG agredió a su ex pareja cuando se disponía a sacar sus pertenencias de la vivienda, comenzando primero en forma verbal y luego físicamente, propinándole golpes de puño y patadas, tirándola al suelo, sacándole el teléfono celular de su cartera y azotándolo contra el piso, destrozando la pantalla del mismo.

Como consecuencia de los golpes, la mujer resultó con lesiones leves que fueron constatadas por la médica policial, siendo imputado de “Lesiones leves dolosas calificadas en función de la relación de pareja y mediando violencia de género y daño”, en concurso real.

El doctor Santo señaló que la víctima ratificó la denuncia, manifestando que es la primera vez que tiene una situación de violencia física, y que fue por celos, luego de varias discusiones, que ella se defendió y él también tiene golpes.

Teniendo en cuenta que el imputado no registra antecedentes penales, solicitó la imposición al imputado de medidas de coerción sustitutivas de la prisión preventiva, las que deberá respetar dado que de lo contrario se ordenaría su detención, debiendo constituir domicilio, no de mantener cualquier tipo de contacto, y por cualquier medio, por sí ni por intermedio de terceras personas, con la víctima, no ir al domicilio de la denunciante, ni realizar cualquier tipo de acto molesto o perturbador, medidas que se solicitaron por el plazo de 90 días, aplicándose a solicitud de la víctima mismas medidas inhibitorias para el primo del imputado.

Por su parte defensor consideró pertinente las medidas y no tuvo objeciones que formular en relación a la imposición de medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía.

Oídas las partes, la jueza analizó el pedido fiscal, tras lo cual dispuso las medidas que deberá acatar el denunciado, pero no hizo lugar al pedido formulado sobre el familiar del mismo, todo por el plazo de 90 días.