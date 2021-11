17 de noviembre de 1972 – Una fecha gloriosa en la historia del peronismo

“La República no puede seguir viviendo extorsionada por los caprichos de un hombre que está muy próximo a que quede demostrado que no tiene mucho interés en servir a su patria; sino, por el contrario, lo digo levantando la voz y haciéndome plenamente responsable de lo que digo: de lo que tiene interés es de seguir sirviéndose de su patria, como lo hizo toda la vida. ¿O alguien me puede decir de un sacrificio de Perón? ¿O de un riesgo personal que voluntariamente haya corrido? Si Perón quiere venir le damos plata, ¡pero se va a quedar, porque no le da el cuero!” Alejandro Lanusse. Pte. de facto en el Colegio Militar de la Nación. Y bajo una intensa llovizna aterrizó en Argentina el Gral. Juan Domingo Perón. Es histórica la foto de Jose Rucci con el paragua protegiéndolo, llegó acompañodo de representantes del más amplio arco social y cultural del país vinculados al movimiento que él representaba, pero con el beneplácito de la mayoría de los sectores políticos y empresariales del país.

Además de Perón, Isabel, José López Rega y Héctor J. Cámpora, lo acompañaron en su viaje de regreso Juana Larrauri, Nilda Garré, Ester de Sobrino , Nélida de Miguel; Raúl Lastiri, Antonio Cafiero, Carlos Menem, Deolindo Bittel, Oscar Bidegain, Ricardo Obregón Cano, Guido Di Tella, Raúl Matera , Jorge Taiana, Eduardo Luis Duhalde, Rodolfo Ortega Peña, Alfredo Gómez Morales, Pedro Bonani , Antonio Cafiero, Benito Llambí, los sindicalistas Lorenzo Miguel, Casildo Herreras y Rogelio Coria; los curas tercermundista Carlos Mugica y Jorge Vernazza, el dirigente de derechos humanos Emilio Mignone, el historiador José María Rosa; el poeta José María Castiñeira de Dios, la escritora Martha Lynch, el autor teatral Juan Carlos Gené y el cardiocirujano Miguel Bellizi, el futbolista José Sanfilippo, el cantante de tangos Oscar Alonso, el boxeador Abel Cachazú, Hugo del Carril, Leonardo Favio, Chunchuna Villafañe y Marilina Ross, entre otros.

Hasta el 14 de diciembre, en permaneció en el país, el centro de informaciones y político del país dejo de ser la casa Rosada y lo fue su residencia de la calle Gaspar Campos, durante el mismo se reencontró con Ricardo Balbín, líder de la U.C.R. a quien en su oportunidad había encarcelado, pero esta vez se estrecharon en un fraternal abrazo al tiempo que Perón le expresaba “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”, dejando atrás el sectarismo de “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”, anuncio la fórmula del FREJULI para las elecciones de marzo del años siguiente y mantuvo contactos con dirigentes y actores políticos, sociales y empresariales.

Consignas como “Perón Vuelve” o “Luche y Vuelve”, se hicieron realidad y la lucha de vastos sectores del país triunfaba y hasta era celebrada por quienes eran sus detractores, la situación político y social estaba muy tensa y hasta quienes lo combatieran en otro tiempo, ahora y aunque muy en privado a veces sostenían, “a esto lo arregla Perón o no lo arregla nadie”.

Por ese triunfo, el 17 de noviembre pasó a ser el Día del Militante.

Elías Almada