Se dispuso la libertad de detenido por violencia de género y la elevación a juicio a breviado

En audiencia desarrollada este miércoles en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, ante la jueza de Garantías Subrogante, Dra. Melisa María Ríos, se presentó el fiscal auxiliar N° 2 -Dr. Juan Pablo Mariano Gile, en el marco de una causa por “Desobediencia, violación de domicilio, lesiones, amenazas”, a fin de tratar la situación procesal del imputado CES de 22 años, encontrándose presentes en Sala además el defensor Técnico, doctor Nahuel NUÑEZ quien solicitó ser designado como co-defensor técnico y el imputado.

Concedida la palabra el fiscal señaló que se presentó un acuerdo de procedimiento abreviado en el día de la fecha acordándose una pena de ejecución condicional, por lo que solicitaba la libertad del imputado CES con la imposición de medidas de coerción por un término de sesenta días, como fijar domicilio en ciudad que no podrá ser variado sin autorización del tribunal, no tener ningún tipo de contacto, telefónico, por redes sociales, ni por mensajería, ni efectuar por sí o por interpósita persona, actos perturbadores verbales y/o físicos a la víctima, ni a su grupo familiar, no acercarse al domicilio de la víctima y abstenerse al consumo de alcohol y/o sustancias estupefacientes.

A su turno, doctor Núñez-, adhirió a lo planteado por el Ministerio Público Fiscal, ya que han arribado a una salida alternativa y le han sido explicados a acusado los alcances del acuerdo del juicio abreviado y fijó el domicilio donde se radicará su cliente.

Oídas las partes, la jueza resolvió la inmediata libertad del imputado en orden a los delitos de “Desobediencia judicial reiterada, violación de domicilio, lesiones leves dolosas calificadas en contexto de violencia de género reiteradas, y amenazas, desobediencia de una orden judicial”, todo en concurso real.

También dispuso fijar audiencia de Juicio Abreviado para el día 26 de octubre del corriente a las 10.30 horas, quedando en la presente todos notificados de tal fecha.