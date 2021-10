Rally Entrerriano: Yamil Dubs ganador en la N9

“En el equipo estuvieron impecables, funciono todo como cualquier Piloto hubiera querido”

El Piloto de Lucas Gonzalez gano la cuarta fecha en Gualeguay de punta a punta, y junto a Pablo Mistretta son uno de los Binomios que marcan el rumbo en la clase N9 del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros.

“Que decir del fin de semana…? Tanto el auto que me entregaron Tata y Titi Adami, como mi Navegante Pablo Mistretta y todos los muchachos que trabajan en el equipo estuvieron impecables, funciono todo como cualquier Piloto hubiera querido; me gusto mucho el trazado, yo vengo carrera a carrera debutando en diferentes lugares, soy nuevo en el Rally y en cada fecha voy viendo que me cae mejor o donde me siento mas cómodo, haciendo la hoja de ruta me di cuenta que me iba a sentir muy cómodo con el tipo de tramos, me hallé fácil y eso hizo que podamos andar tranquilos, prolijo y rápido, y salió una buena carrera”; Comento Yamil que alterna las fechas del Rally con competencias de pista en el TC del Litoral, donde también viene teniendo buenos resultados.

“Mas que agradecido con la gente que me acompaña, mi Viejo, mi Familia, mi pueblo y mis Amigos; vamos a trabajar para la próxima fecha, estamos un poco complicados porque se nos superpone alguna fecha ya que participo en otras categorías, pero trataremos de estar presentes, muchas gracias a todos!”