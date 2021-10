Rally Entrerriano: Julio Erpen ganador N9

“Venia de una mala racha así que esto vino muy bien”

El Piloto de Concepción del Uruguay se quedo con la competitiva clase N9 en el Rally de Santa Elena y esta segundo en el Campeonato de Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros.

“La vivimos muy bien a la carrera, particularmente venia de una mala racha, veníamos de romper caja, homocinética, después motor así que no se nos venia dando y al fin pudimos redondear”; Julio llevo en esta oportunidad a su primo Bruno Gondel en la butaca derecha.

“Se dieron todas las condiciones, justo un Rally que no pensaba ir y finalmente decidí hacerlo y con la compañía de mi primo Bruno ya que mi Navegante no podía ir, tratamos de redondear, de ir sin golpear el auto y se fueron dando las cosas, esto nos da envión para seguir las dos fechas que restan del campeonato; tengo que agradecer en particular a los hermanos Adami que siempre me dan una mano y me asesoran en un montón de cosas, fui con un motor nuevo de ellos esta carrera, a mis hermanos que estuvieron en la carrera, en especial al Bebo que fue el que me metió en esto del Rally y que siempre esta pendiente de que tenga todo para ir a las carreras, a Tito Prina que ni bien tuvimos el accidente en Estancia Grande me facilito un casco para poder armar el auto y volver a correr, y un agradecimiento muy especial a mi novia porque ella fue la que me termino convenciendo de que vaya a Santa Elena, yo hasta el miércoles no iba y ella fue la que se ocupo de incentivarme a participar”.

