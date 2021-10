Pueblo Belgrano recibe el fin de semana largo con ocupación plena

Las reservas en alojamientos habilitados alcanzan el 100 por ciento en lo que se presenta como una excelente oportunidad para dinamizar al sector turístico y comercial de la localidad y la región.

El feriado turístico anexado al feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural sumó días de descanso y convirtió al segundo fin de semana de octubre en el momento esperado por las familias argentinas para una escapada a destinos de cercanía.

Pueblo Belgrano fue uno de los destinos elegidos y completó su capacidad en plazas de alojamiento solamente con reservas previas.

“Las buenas expectativas del sector turístico para este fin de semana convencieron de reabrir sus puertas a establecimientos que habían decidido no trabajar durante la temporada invernal e incluso a algunos que no habían vuelto a funcionar desde el cierre decretado en marzo de 2020. Así y todo, con la capacidad de plazas aumentadas, la gran demanda de alojamientos permitió que se cubriera el 100 por ciento de la disponibilidad con reservas previas”, detalló Soledad Weimer desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Pueblo General Belgrano.

La propuesta para los cuatro días de estadía incluye desde el disfrute de las aguas termales y el parque acuático hasta la opción de tenderse al sol en la arena de Ñandubaysal o participar de una cabalgata por el río. El itinerario se completa con paseos naturales, la visita a ferias de emprendedores, las actividades de senderismo diurno y nocturno para los más osados, las excursiones náuticas, las alternativas gastronómicas y la posibilidad de conocer el proceso de producción de los vinos entrerrianos.

“El movimiento turístico tiene un impacto directo e inmediato en todo el sector comercial, por eso la localidad vive este fin de semana con la esperanza de que sea una muestra para lo que sigue y por ello cada prestador de servicios, no sólo los alojamientos y emprendimientos gastronómicos, sino también las panaderías, carnicerías, almacenes, se prepararon para ofrecer lo mejor y que los turistas sigan eligiendo a Pueblo Belgrano”, observó la directora de Turismo.