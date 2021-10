Presentaron la primera App para médicos especialistas en enfermedad inflamatoria intestinal

Se trata de JEDII, una aplicación de descarga gratuita de uso exclusivamente médico que recopila la mejor evidencia científica mundial para colaborar con los médicos gastroenterólogos, anatomopatólogos y endoscopistas en el diagnóstico y manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal.

Cuando hablamos de ‘enfermedad inflamatoria intestinal’ nos referimos a un grupo de afecciones crónicas caracterizadas por la inflamación del tracto gastrointestinal, entre las que se destacan dos entidades principales: la colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn (EC); en conjunto ambas afectan a unos 6 millones de personas a nivel mundial.

Buenos Aires, 28 de octubre de 2021.- El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales (EII), caracterizadas por procesos inflamatorios crónicos del intestino sin causa conocida[1], puede resultar un verdadero desafío para los especialistas, no sólo por la variedad de síntomas con los que suelen presentarse sino porque muchas veces es complejo distinguir entre las dos principales entidades que la conforman: la colitis ulcerosa y la Enfermedad de Crohn.

Atentos a esta cuestión, un equipo de médicos desarrolló una aplicación gratuita denominada JEDII (Uniendo los puntos en la inflamación en la enfermedad inflamatoria intestinal, según su sigla en inglés), que fue presentada recientemente en el Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. JEDII contiene más de 6 mil registros con evidencia científica que plantean diversos escenarios de presentación de esta patología con el objetivo de asistir a los especialistas en el manejo de estas afecciones, tanto a nivel del diagnóstico como del tratamiento. El board de expertos que trabajaron fuertemente en el desarrollo de esta herramienta estuvo compuesto por los Dres. Ignacio Zubiaurre, Juan Lasa, Martín Toro, Paula Valdemoros, Leandro Steinberg y Lisandro Pereyra.

“Tanto la colitis ulcerosa como la Enfermedad de Crohn muchas veces son muy parecidas en cuanto a las manifestaciones y las localizaciones en las cuales observamos que la enfermedad está. Tenemos una primera variable entonces, que es la dificultad para distinguir una de la otra. Luego, dependiendo de la parte del intestino que esté afectada, la patología se comportará de forma distinta, y al mismo tiempo presentará distintos niveles de severidad, lo que multiplica los escenarios. Finalmente, como es una afección compleja, la evidencia científica no abunda, si bien hay reglas, también hay mucho de artesanal en el manejo y existen muchas situaciones no descriptas a la perfección en los libros, entonces hay decisiones que no son tan lineales. JEDII reúne toda la evidencia científica que se actualiza constantemente, seleccionada por expertos y que presentan unos 6 mil escenarios posibles de la EII”, afirmó el Dr. Leandro Steinberg, gastroenterólogo endoscopista de la Fundación Favaloro y del Hospital Durand, quien participó en el desarrollo de esta app.

“La EII provoca una calidad de vida muy mala en los pacientes, el propio cuerpo va atacando al intestino en diversas partes: intestino grueso, delgado, a veces el estómago, esto genera mucha heterogeneidad clínica y a veces se llega tarde al diagnóstico. Estas enfermedades pueden manifestarse a cualquier edad, con un pico de incidencia máxima entre segunda y tercera década de la vida y un segundo pico de menor incidencia entre los sesenta y setenta años[2]. Por otra parte, el seguimiento de los pacientes tiene que ser muy estrecho, con muchos estudios y medicamentos. Ahora, llegado el diagnóstico la terapéutica también es difícil por las manifestaciones como la diarrea, dolor abdominal, sangrado rectal, fatiga y múltiples manifestaciones extra intestinales como lesiones de la piel, problemas en los ojos, dolores articulares y dolor de espalda, entre otros”, indicó el Dr. Lisandro Pereyra, gastroenterólogo del Servicio de Endoscopia Digestiva del Hospital Alemán de Buenos Aires, quien participó de la creación de la aplicación.

Según detalló el Dr. Pereyra, el desarrollo de la app surgió de una necesidad reconocida por el equipo médico de Takeda y validada por Digital Means de mejorar la interacción de las tres principales especialidades comprometidas en el abordaje del paciente con EII. Esta validación se realizó a través de una encuesta a unos 100 médicos gastroenterólogos, patólogos y endoscopistas abocados al manejo de la EII, con el objetivo de conocer cuáles eran las necesidades que no estaban cubiertas en esta tarea, respecto del conocimiento y de la interdisciplina.

“Los resultados de la encuesta nos sorprendieron. Los patólogos, por ejemplo, nos decían que no recibían los informes de la endoscopía cuando les mandaban la biopsia y cuando sí los recibían, menos del 50% contaban con los datos objetivos necesarios para entender la enfermedad y concluir un diagnóstico. Por su parte, sólo en un 55% de los endoscopistas dijeron que tenían la información clínica del paciente. Además, de acuerdo al relevamiento, apenas 4 de cada 10 endoscopistas usaban las escalas validadas para evaluar la actividad de la enfermedad, y únicamente el 50% de los patólogos recurrían a las herramientas disponibles en la bibliografía para saber si estaba curado o no el intestino; les costaba identificar qué herramienta usar para cada evaluación. Cada uno notaba que le faltaba entender un poco más de la presentación clínica de la enfermedad”, subrayó el Dr. Pereyra.

Mediante la aplicación, que es de descarga gratuita y está disponible para los sistemas IOS y Android, un patólogo podrá observar las imágenes endoscópicas en formas tridimensionales donde se ven las características de las lesiones de la EII, esto le servirá para distinguir una de otra (colitis ulcerosa y Enfermedad de Crohn). Como resultado, ese profesional podrá hacer un buen informe histopatológico a partir de las muestras de un paciente, teniendo en cuenta los diagnósticos diferenciales y alternativos. Por su parte, el endoscopista también cuenta en la app con herramientas para poder observar, en el tutorial de endoscopía, las características fundamentales de la lesión, lo cual le será de utilidad para hacer una adecuada descripción.

De acuerdo a lo informado por el Dr. Pereyra, la app cuenta con un tutorial que es transversal a las distintas especialidades involucradas: gastroenterólogos, endoscopistas y patólogos. Hay una sección en común que integra el conocimiento donde cualquier especialista puede ver cómo son las lesiones de la endoscopia de la EII para distinguir la colitis ulcerosa de la enfermedad de Crohn y cuáles son las más graves. Para esto, se tomaron las lesiones más graves vistas por endoscopias y se modelaron en 3D con todas las características y con la explicación, y lo mismo se hizo con la biopsia, entonces tanto los gastroenterólogos como los endoscopistas van a poder entender el informe del patólogo.

“Si hay un diagnóstico se podrá usar un score, también presente en JEDII. El score sirve para clasificar de forma objetiva, de acuerdo a las características de la enfermedad, cuál es el grado de actividad de la patología. Al mismo tiempo, en la sección para endoscopistas, la app cuenta con una sección para asistir al manejo endoscópico de distintas situaciones clínicas. Por ejemplo: no es lo mismo la tarea del endoscopista frente a un pedido de colonoscopía diagnóstica, o para valorar el tratamiento o para buscar displasia, que son signos precoces de cáncer. Se buscan cosas distintas y en la aplicación hay información de cómo se debe hacer cada uno de los procedimientos según lo que se requiera”, explicó el Dr. Steinberg.

El trabajo interdisciplinario está reflejado en todo el funcionamiento de la aplicación, porque cada uno de los especialistas involucrados en el manejo de la EII cuenta con información. Así, a partir de una buena endoscopía y un buen informe histopatológico, será más sencillo llegar al diagnóstico. En tanto, el gastroenterólogo encuentra en JEDII herramientas para clasificar la enfermedad, saber el pronóstico de la patología y valorar el grado de actividad clínica de la afección.

La app cuenta con una sección denominada Retrat IBD, un instrumento que almacena toda la información contenida en las guías de práctica clínica, y que permite a través de la formulación de una pregunta PICO (población / intervención-exposición / desenlace) buscar la mejor evidencia disponible sobre tratamiento de acuerdo al escenario clínico del paciente mediante un algoritmo de inteligencia artificial; el usuario, en este caso el médico, plantea un escenario clínico, el paciente tiene tal enfermedad, con tal localización, con tal nivel de severidad, está en tratamiento con determinada droga, y el sistema lo que hace es buscar en la evidencia cómo tendría que ser el manejo para esa circunstancia puntual.

“JEDII nos ayuda a visualizar el estado de la enfermedad y a considerar el momento de inicio del tratamiento; a esto le tenemos que asociar además que hay distintas drogas que se utilizan en forma escalonada, según el nivel de severidad. Toda esta información se está actualizando constantemente por un comité de expertos, el objetivo es colaborar para saber cómo podemos ayudar a ese paciente, con qué tratamiento en base a lo que dice la bibliografía: No le dice al médico lo que hay que hacer, sino que le muestra la mejor evidencia científica mundial frente al escenario que plantea cada paciente, esto va a ser muy positivo porque las personas van a poder recibir el tratamiento más conveniente en el tiempo adecuado. Muchas veces los pacientes no tienen un especialista que trate la enfermedad, pero si logramos educar a los médicos con esta herramienta para derivar en el momento adecuado, sería muy importante”, concluyó el Dr. Steinberg.

